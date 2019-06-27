Зеленский обратился к Путину из-за моряков: Верните детей родителям!

Президент Владимир Зеленский обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинских моряков.

Об этом он сказал, завершая свой брифинг 27 июня.

"Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!" – сказал Зеленский.

Перед тем Зеленский раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина. Он с возмущением заявил, что Климкин ответил на ноту России о пленных моряках без консультации с руководством государства.

Напомним: