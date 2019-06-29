У Зеленського шукають губернатора Миколаївщини через Facebook

Секретар Національної інвестиційної ради, 4-й номер "Слуги народу" Давид Арахамія запитує у Facebook, кого призначити губернатором Миколаївської області.

"Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури?", - написав він у суботу.

Арахамія попросив користувачів соцмережі "накидати кандидатів" у коментарях.

За його словами, завданнями майбутнього губернатора будуть "зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон", а також "із прибережної зони зробити цукерку".

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