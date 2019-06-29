У Зеленського шукають губернатора Миколаївщини через Facebook

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Субота, 29 червня 2019, 16:33

Секретар Національної інвестиційної ради, 4-й номер "Слуги народу" Давид Арахамія запитує у Facebook, кого призначити губернатором Миколаївської області.

"Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури?", - написав він у суботу.

Арахамія попросив користувачів соцмережі "накидати кандидатів" у коментарях.

За його словами, завданнями майбутнього губернатора будуть "зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон", а також "із прибережної зони зробити цукерку".

Нагадаємо:

  • 24 червня президент Володимир Зеленський призначив блогера, IT-підприємця та четвертого номера партії "Слуга народу" Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.
  • 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА.
  • Пізніше Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій. 
  • 25 червня президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
  • Минулого тижня на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського вже надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА. 
  • 26 червня віце-прем'єр Павло Розенко опублікував список кандидатів, яких в Офісі президента Володимира Зеленського пропонують на посади голів 8 обласних державних адміністрацій.

Українська правда

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Теми: Миколаївська область Зеленський соцмережі


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