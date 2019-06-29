У Зеленского ищут губернатора Николаевской области через Facebook

Секретарь Национального инвестиционного совета, 4-й номер "Слуги народа" Давид Арахамия спрашивает в Facebook, кого назначить губернатором Николаевской области.

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?", - написал он в субботу.

Арахамия попросил пользователей соцсети "накидывать кандидатов" в комментариях.

По его словам, задачами будущего губернатора будет "уменьшить коррупцию, снизить влияние криминалитета на жизнь региона, втрое увеличить инвестиции в регион", а также "из прибрежной зоны сделать конфетку".

Напомним: