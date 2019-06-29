У Зеленского ищут губернатора Николаевской области через Facebook

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Суббота, 29 июня 2019, 16:33

Секретарь Национального инвестиционного совета, 4-й номер "Слуги народа" Давид Арахамия спрашивает в Facebook, кого назначить губернатором Николаевской области.

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?", - написал он в субботу.

Арахамия попросил пользователей соцсети "накидывать кандидатов" в комментариях.

По его словам, задачами будущего губернатора будет "уменьшить коррупцию, снизить влияние криминалитета на жизнь региона, втрое увеличить инвестиции в регион", а также "из прибрежной зоны сделать конфетку".

Напомним:

  • 24 июня президент Владимир Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и четвертого номера партии "Слуга народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.
  • 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
  • Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций.
  • 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
  • На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.
  • 26 июня вице-премьер Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в Администрации президента Владимира Зеленского предлагают на должности председателей областных государственных администраций.

Украинская правда

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Темы: Николаевская область


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