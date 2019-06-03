Ярош сказав, з ким піде на вибори

Екс-лідер "Правого сектора", позафракційний народний депутат Дмитро Ярош каже, що погодився балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради за списком "об’єднаних націоналістів".

Про це він пише 3 червня у своєму Facebook.

"Я підтримую націоналістичний об’єднавчий процес і дав згоду балотуватися на цих дострокових виборах по списку об’єднаних націоналістів", – зазначив він.

При цьому Ярош вказує, що площадкою для єдиного націоналістичного списку має стати Всеукраїнське об`єднання "Свобода".

На думку Яроша, "найкращим антивірусом від вірусу промосковського реваншизму є український націоналізм. Тому націоналісти обов`язково мають бути представлені у Верховній Раді і мати там потужну фракцію".

За словами очільника Української добровольчої армії, досягнути цього націоналісти можуть тільки об’єднавшись на чітких ідейних, програмових та моральних засадах.

"Наскільки я знаю, процес об`єднання в націоналістичному середовищі успішно йде і украінці будуть мати можливість віддати свої голоси за список об’єднаних націоналістів", – зазначив Ярош.

Раніше до об’єднання патріотів, націоналістів та ветеранів у єдиний фронт закликав Національний корпус.

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