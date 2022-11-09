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Через 6 років після затримання ФСБ заявила, що викрила українського "топшпигуна" з "візиткою Яроша"

Ірина БалачукСереда, 9 листопада 2022, 11:39
СКРИНШОТ З ВІДЕО 

ФСБ Росії заявила, що посадила "полковника нелегальної розвідки Головного управління розвідки Міноборони України"– росЗМІ показали, відео з затримання у 2016 році "кримського диверсанта" Дмитра Штиблікова – на кадрах була візитівка Яроша і диплом про закінчення інституту розвідки Нацакадемії оборони України. 

Джерело: ФСБ РФ, російські пропагандистські видання РИА Новости и РБК 

Дослівно ФСБ РФ: "Набрав законної сили вирок Південного окружного військового суду щодо полковника нелегальної розвідки Головного управління розвідки Міноборони України Штиблікова Д. А., визнаного винним у скоєнні державної зради, з призначенням покарання у вигляді 19 років та 6 місяців позбавлення волі з відбуванням терміну у виправній колонії суворого режиму за сукупністю з призначеним йому 2017 року Севастопольським міським судом покаранням у вигляді 5 років колонії суворого режиму за підготовку серії вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури Криму". 

 

Деталі: РосЗМІ назвали Штиблікова "найбільш високопоставленим українським розвідником-нелегалом у Росії".

Коли саме затримали Штиблікова ні ФСБ, ні пропагандистські ЗМІ не повідомляють.

На відео, опублікованому в Telegram-каналі "РІА Новин" видно, що Штиблікова схопили на вулиці, але ні місце, ні час затримання на цих кадрах не марковано. 

 
Скриншот  з відео 

Водночас у ролику крупним планом показано візитівку Яроша, український паспорт Штиблікова, диплом про закінчення інституту розвідки Нацакадемії оборони України, прапор України і кілька комплектів погонів підполковника і полковника. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Скриншот з відео 
 
Скриншот з відео 

ФСБ повідомляє, що 2014 року після окупації Росією Криму Штибліков нібито за завданням ГУР МОУ залишився на півострові й отримав російське громадянство. Він нібито влаштувався на посаду цивільного персоналу в одну з військових частин Чорноморського флоту, а там збирав і передавав до ГУР МОУ відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність військових частин, дислокованих у Криму.

Повідомляється, що ФСБ "своєчасно" припинила "шпигунську діяльність офіцера нелегальної розвідки ГУР МОУ" і за цим фактом порушили кримінальну справу за ст. 275 КК РФ "Держзрада".

Для довідки: Про затримання Штиблікова повідомлялося у 2016 році, але високопоставленим співробітником української розвідки ФСБ його не називала.

У 2017 році підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.

За даними РБК, новий термін за держзраду йому призначили незадовго до закінчення першого п'ятирічного терміну.

Дмитро Штибліков до 2014 року працював військовим експертом в центрі "Номос".  

Теми: РосіяФСБшпигунствоЯрош
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