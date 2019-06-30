Кучма: Предварительно, РФ отвела вооружение у Станицы Луганской. В ОБСЕ должны подтвердить

По предварительным данным, войска с российской стороны из района Станицы Луганской были отведены, однако СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.

Об этом 29 июня заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма, пишет "Интерфакс-Украина".

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - заявил Кучма.

Он добавил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение".

Напомним,