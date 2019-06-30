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Кучма: Предварительно, РФ отвела вооружение у Станицы Луганской. В ОБСЕ должны подтвердить

Воскресенье, 30 июня 2019, 10:34
Кучма: Предварительно, РФ отвела вооружение у Станицы Луганской. В ОБСЕ должны подтвердить

По предварительным данным, войска с российской стороны из района Станицы Луганской были отведены, однако СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт. 

Об этом 29 июня заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма, пишет "Интерфакс-Украина".

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - заявил Кучма. 

Он добавил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение".

Напомним, 

  • 21 сентября 2016 г. участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе н.п. Золотое, Станица Луганская и на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов. В соответствии с соглашением, украинская армия и боевики в районе КПВВ должны отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.
  • 26 июня 2019 г. штаб ООС сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
  • Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщил, что боевики также начали разведение сил и средств на участке номер один "Станица Луганская".
  • 27 июня штаб ООС сообщил, что в районе Станицы Луганской российско-оккупационные войска завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
  • 28 июня Луганщину посетил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, который наблюдал за выполнением процесса разведения войск в Станице Луганской.
  • Первый замглавы Луганской ОГА Сергей Филь заявил, что украинские военнослужащие "отошли на 500 метров, а незаконные военные формирования - на 1,5 км, согласно Минским договоренностям". 
  • Позже в сюжете "5 канала" были приведены слова руководителя Станично-Луганской РГА, который заявил, что несмотря на отведение украинских войск "террористические формирования пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту".

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияОРДЛООБСЕКучма
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