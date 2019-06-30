Окупанти не виконують домовленості і не відводять свої війська від Станиці Луганської
Попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту біля Станиці Луганської.
Про це заявив керівник Станично-Луганської адміністрації станом на п'ятницю, повідомляє "5 канал".
Наступного тижня до Станиці Луганської має прибути спеціальна урядова комісія. Вона визначить перелік потреб прифронтової території та шляхи вирішення поточних проблем.
Про таке рішення глави держави повідомив представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, який у п'ятницю прибув на Луганщину із робочою поїздкою та спостерігав за виконанням процесу розведення сторін в Станиці Луганській. Про хід розведення Кучмі доповів командувач Операції об'єднаних сил Олександр Сирський.
Згодом "Інтерфакс-Україна" оприлюднив коментар Кучми щодо розведення сил та засобів біля Станиці Луганської. Кучма зазначив, що за попередніми даними війська з російської сторони з району Станиці Луганської були відведені, однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.
Нагадаємо:
- 26 червня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
- Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав цей крок.
- У штабі наголосили, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.
- Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
- 27 червня штаб ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту.
- 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів.
- Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.
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