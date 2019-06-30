Попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту біля Станиці Луганської.

Про це заявив керівник Станично-Луганської адміністрації станом на п'ятницю, повідомляє "5 канал".

Наступного тижня до Станиці Луганської має прибути спеціальна урядова комісія. Вона визначить перелік потреб прифронтової території та шляхи вирішення поточних проблем.

Про таке рішення глави держави повідомив представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, який у п'ятницю прибув на Луганщину із робочою поїздкою та спостерігав за виконанням процесу розведення сторін в Станиці Луганській. Про хід розведення Кучмі доповів командувач Операції об'єднаних сил Олександр Сирський.

Згодом "Інтерфакс-Україна" оприлюднив коментар Кучми щодо розведення сил та засобів біля Станиці Луганської. Кучма зазначив, що за попередніми даними війська з російської сторони з району Станиці Луганської були відведені, однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.

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