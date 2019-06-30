Станично-Луганська РДА заявляє, що інформація про те, що бойовики не виконують домовленості, була актуальною на 28 червня.

Про це йдеться на сторінці адміністрації в Facebook у неділю.

"Сьогодні деякі ЗМІ продовжили розповсюджувати інформацію, актуальну на 28 червня 2019 року, коли на КПВВ Станиця Луганська приїздила делегація представників тристоронньої контактної групи, про те, що протилежна сторона не виконує Мінські домовленості щодо розведення сил та засобів. При тому посилаючись на промову голови райдержадміністрації, яку він робив ще 28 червня, находячись на КПВВ та безпосередньо спостерігаючи ситуацію", - йдеться в повідомленні.

У РДА заявили, що оскільки райдержадміністрація не є учасником процесу виконання розведення сил та засобів, на сьогодні вона не має достеменної інформації про стан справ щодо дзеркального виконання розведення сил та засобів.

Раніше "5 канал" з посиланням на керівника Станично-Луганської адміністрації Юрія Золкіна повідомив, що попри відведення українських військ терористичні формування не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту біля Станиці Луганської.

Згодом "Інтерфакс-Україна" оприлюднив коментар Леоніда Кучми щодо розведення сил та засобів біля Станиці Луганської. Кучма зазначив, що за попередніми даними, війська з російської сторони з району Станиці Луганської були відведені, однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.

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