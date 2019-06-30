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У Станиці Луганській кажуть, що інформація про проблеми з розведенням застаріла

Неділя, 30 червня 2019, 17:33

Станично-Луганська РДА заявляє, що інформація про те, що бойовики не виконують домовленості, була актуальною на 28 червня.

Про це йдеться на сторінці адміністрації в Facebook у неділю.

"Сьогодні деякі ЗМІ продовжили розповсюджувати інформацію, актуальну на 28 червня 2019 року, коли на КПВВ Станиця Луганська приїздила делегація представників тристоронньої контактної групи, про те, що протилежна сторона не виконує Мінські домовленості щодо розведення сил та засобів. При тому посилаючись на промову голови райдержадміністрації, яку він робив ще 28 червня, находячись на КПВВ та безпосередньо спостерігаючи ситуацію", - йдеться в повідомленні.

У РДА заявили, що оскільки райдержадміністрація не є учасником процесу виконання розведення сил та засобів, на сьогодні вона не має достеменної інформації про стан справ щодо дзеркального виконання розведення сил та засобів.

Раніше "5 канал" з посиланням на керівника Станично-Луганської адміністрації Юрія Золкіна повідомив, що попри відведення українських військ терористичні формування не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту біля Станиці Луганської.

Згодом "Інтерфакс-Україна" оприлюднив коментар Леоніда Кучми щодо розведення сил та засобів біля Станиці Луганської. Кучма зазначив, що за попередніми даними, війська з російської сторони з району Станиці Луганської були відведені, однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт. 

Нагадаємо:

  • 26 червня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
  • Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав цей крок.
  • У штабі наголосили, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.
  • Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
  • 27 червня штаб ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту.
  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів. 
  • Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.

Теми: Луганська областьЛНРООС
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