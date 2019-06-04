Вбивство 5-річної дитини: поліцейські можуть отримати довічне

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Вівторок, 4 червня 2019, 10:32

Дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького, які з вогнепальної зброї убили 5-річного хлопчика, перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Прокуратурою Київської області дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП у Київській області кваліфіковано за п.2, п.12 ч.2 ст.115 ККУ ( умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ч.4. ст.296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до Голосіївського райсуду Києва скерували клопотання про арешт без права внесення застави.

Запобіжний захід патрульним обиратимуть 4 червня.

"За вказані злочини підозрюваним загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі. Досудове розслідування триває", - підсумували у прокуратурі.

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Працівники поліції спершу стверджували, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.
  • Однак після операції стало відомо, що хлопчик не впав, а має проникаюче вогнепальне поранення.
  • Після цього поліцейські провели додатковий огляд місця події і виявили "гільзи від патронів Флобера стаканчики та банки".
  • У поліції Київщини 1 червня виклали свою версію подій, мовляв, працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю і "випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина".
  • За даними прокуратури, працівники патрульної поліції 31 травня під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім вирішили розважитись, пострілявши з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах у місці, де могли перебувати люди.
  • Правоохоронців, які стріляли, затримали, їм повідомили про підозру у необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • Того ж вечора під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
  • Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків, а голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку. 

Українська правда

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Теми: поліція вбивство діти


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