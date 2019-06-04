Вбивство 5-річної дитини: поліцейські можуть отримати довічне

Дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького, які з вогнепальної зброї убили 5-річного хлопчика, перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Прокуратурою Київської області дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП у Київській області кваліфіковано за п.2, п.12 ч.2 ст.115 ККУ ( умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ч.4. ст.296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до Голосіївського райсуду Києва скерували клопотання про арешт без права внесення застави.

Запобіжний захід патрульним обиратимуть 4 червня.

"За вказані злочини підозрюваним загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі. Досудове розслідування триває", - підсумували у прокуратурі.

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