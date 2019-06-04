Хакерська справа: громадянин України постав перед судом у США

Екстрадований з Іспанії громадянин України Андрій Колпаков 3 червня постав перед федеральним судом в американському Сіетлі.

Його звинувачують у масованій хакерській атаці на ресторани, казино та інші підприємства, повідомляє "Радіо Свобода".

Колпаков не визнав себе винним за звинуваченнями в хакерстві, шахрайстві та викраденні особистих даних.

Висунення офіційних обвинувачень очікується на наступному судовому засіданні 10 червня.

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