Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хакерська справа: громадянин України постав перед судом у США

Вівторок, 4 червня 2019, 12:22

Екстрадований з Іспанії громадянин України Андрій Колпаков 3 червня постав перед федеральним судом в американському Сіетлі.

Його звинувачують у масованій хакерській атаці на ресторани, казино та інші підприємства, повідомляє "Радіо Свобода".

Колпаков не визнав себе винним за звинуваченнями в хакерстві, шахрайстві та викраденні особистих даних.

Висунення офіційних обвинувачень очікується на наступному судовому засіданні 10 червня.

Нагадаємо:

  • В серпні 2018 року Андрія Колпакова арештували в США разом із двома іншими українцями, звинуваченими в участі в діяльності хакерської групи FIN7.
  • За даними влади США, ця група викрала дані близько 15 мільйонів кредитних і дебетових карт компаній Chipotle і Arby.
  • ФБР стверджує, що викрадені карти часто продавалися на підпільних ринках.
  • Другий фігурант цього розслідування, Федір Гладир, був екстрадований із Німеччини в 2018 році і постав перед судом торік восени.
  • Третій чоловік, Дмитро Федоров, у Польщі очікує на екстрадицію до Сполучених Штатів.

Теми: хакериСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
хакери
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Останні новини
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
Усі новини...
Реклама: