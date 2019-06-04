Хакерська справа: громадянин України постав перед судом у США

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Вівторок, 4 червня 2019, 12:22

Екстрадований з Іспанії громадянин України Андрій Колпаков 3 червня постав перед федеральним судом в американському Сіетлі.

Його звинувачують у масованій хакерській атаці на ресторани, казино та інші підприємства, повідомляє "Радіо Свобода".

Колпаков не визнав себе винним за звинуваченнями в хакерстві, шахрайстві та викраденні особистих даних.

Висунення офіційних обвинувачень очікується на наступному судовому засіданні 10 червня.

Нагадаємо:

  • В серпні 2018 року Андрія Колпакова арештували в США разом із двома іншими українцями, звинуваченими в участі в діяльності хакерської групи FIN7.
  • За даними влади США, ця група викрала дані близько 15 мільйонів кредитних і дебетових карт компаній Chipotle і Arby.
  • ФБР стверджує, що викрадені карти часто продавалися на підпільних ринках.
  • Другий фігурант цього розслідування, Федір Гладир, був екстрадований із Німеччини в 2018 році і постав перед судом торік восени.
  • Третій чоловік, Дмитро Федоров, у Польщі очікує на екстрадицію до Сполучених Штатів.

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Теми: хакери США


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