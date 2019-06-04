Хакерська справа: громадянин України постав перед судом у США
Екстрадований з Іспанії громадянин України Андрій Колпаков 3 червня постав перед федеральним судом в американському Сіетлі.
Його звинувачують у масованій хакерській атаці на ресторани, казино та інші підприємства, повідомляє "Радіо Свобода".
Колпаков не визнав себе винним за звинуваченнями в хакерстві, шахрайстві та викраденні особистих даних.
Висунення офіційних обвинувачень очікується на наступному судовому засіданні 10 червня.
Нагадаємо:
- В серпні 2018 року Андрія Колпакова арештували в США разом із двома іншими українцями, звинуваченими в участі в діяльності хакерської групи FIN7.
- За даними влади США, ця група викрала дані близько 15 мільйонів кредитних і дебетових карт компаній Chipotle і Arby.
- ФБР стверджує, що викрадені карти часто продавалися на підпільних ринках.
- Другий фігурант цього розслідування, Федір Гладир, був екстрадований із Німеччини в 2018 році і постав перед судом торік восени.
- Третій чоловік, Дмитро Федоров, у Польщі очікує на екстрадицію до Сполучених Штатів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua