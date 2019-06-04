Вбивство Кирила: підозрюваних звільняли з поліції, але їх поновив суд

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Вівторок, 4 червня 2019, 23:44

Підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Володимира Петровця та Івана Приходька свого часу звільнили з поліції, але вони поновилися на посадах через суд.

Про це йдеться у статті Української правди "Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні".

Як стало відомо автору від нардепа Мустафи Найєма, Приходько раніше працював в ДАІ, водієм у секторі матеріального забезпечення столичного Голосіївського райуправління МВС. У 2015 році став командиром відділення взводу в 5-ій роті київської поліції.

Зазначається, що у 2016 році він був звільнений з поліції за невідповідність і вже наступного дня поновлений на посаді рішенням Окружного адмінсуду Києва.

З 2018 року працює патрульним у Київській області.

За словами того ж Наєма, Петровець працював інспектором ДАІ, у 2005-2006 – співробітником розформованого спецпідрозділу "Кобра".

У 2015 році чоловіка спочатку звільнили, а потім призначили командиром відділення поліцейської роти особливого призначення №1 у Києві.

Як свідчить судовий реєстр, Петровець теж судився за своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва.

У 2016 році атестаційна комісія визнала його таким, що "займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність". Суд вирішив, що атестація була неправомірною, а її результат – необґрунтованим, і повернув правоохоронцю посаду разом із компенсацією у 85 236 гривень.

Дещо більше про підозрюваного знає колишній юрист Євромайдану Роман Маселко.

Згідно з його повідомленням у Facebook, під час атестації Володимир Петровець набрав лише 44 бали при мінімальних 50.

"Але у січні 2018 року суддя відомого Окружного адміністративного суду м. Києва Дмитро Костенко поновив Петровця В.С. на посаді", - пише він.

Щодо цього судді юрист розповів, що Громадська рада доброчесності визнала Костенка недоброчесним, але Вища кваліфікаційна комісія суддів відкинула негативний висновок.

Також Маселко повідомив, що у 2017 році суддя Костенко збив на автомобілі дівчинку, але повністю уник покарання. "Покарали ... батька дівчинки. Ось так", - пише юрист.

Нагадаємо: 

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Працівники поліції спершу стверджували, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.
  • Однак після операції стало відомо, що хлопчик не впав, а має проникаюче вогнепальне поранення.
  • Після цього поліцейські провели додатковий огляд місця події і виявили "гільзи від патронів Флобера стаканчики та банки".
  • У поліції Київщини 1 червня виклали свою версію подій, мовляв, працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю і "випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина".
  • За даними прокуратури, працівники патрульної поліції 31 травня під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім вирішили розважитись, пострілявши з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах у місці, де могли перебувати люди.
  • Правоохоронців, які стріляли, затримали, їм повідомили про підозру у необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні. 
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру
  • 3 червня хлопчик помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. 
  • Пізніше дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. Їм загрожує довічне ув'язнення.
  • 4 червня Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
  • Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
  • Такий же запобіжний захід суд обрав і іншому підозрюваному Володимиру Петровцю.

Українська правда

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Теми: вбивство поліція діти


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