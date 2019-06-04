Вбивство Кирила: підозрюваних звільняли з поліції, але їх поновив суд
Підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Володимира Петровця та Івана Приходька свого часу звільнили з поліції, але вони поновилися на посадах через суд.
Про це йдеться у статті Української правди "Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні".
Як стало відомо автору від нардепа Мустафи Найєма, Приходько раніше працював в ДАІ, водієм у секторі матеріального забезпечення столичного Голосіївського райуправління МВС. У 2015 році став командиром відділення взводу в 5-ій роті київської поліції.
Зазначається, що у 2016 році він був звільнений з поліції за невідповідність і вже наступного дня поновлений на посаді рішенням Окружного адмінсуду Києва.
З 2018 року працює патрульним у Київській області.
За словами того ж Наєма, Петровець працював інспектором ДАІ, у 2005-2006 – співробітником розформованого спецпідрозділу "Кобра".
У 2015 році чоловіка спочатку звільнили, а потім призначили командиром відділення поліцейської роти особливого призначення №1 у Києві.
Як свідчить судовий реєстр, Петровець теж судився за своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва.
У 2016 році атестаційна комісія визнала його таким, що "займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність". Суд вирішив, що атестація була неправомірною, а її результат – необґрунтованим, і повернув правоохоронцю посаду разом із компенсацією у 85 236 гривень.
Дещо більше про підозрюваного знає колишній юрист Євромайдану Роман Маселко.
Згідно з його повідомленням у Facebook, під час атестації Володимир Петровець набрав лише 44 бали при мінімальних 50.
"Але у січні 2018 року суддя відомого Окружного адміністративного суду м. Києва Дмитро Костенко поновив Петровця В.С. на посаді", - пише він.
Щодо цього судді юрист розповів, що Громадська рада доброчесності визнала Костенка недоброчесним, але Вища кваліфікаційна комісія суддів відкинула негативний висновок.
Також Маселко повідомив, що у 2017 році суддя Костенко збив на автомобілі дівчинку, але повністю уник покарання. "Покарали ... батька дівчинки. Ось так", - пише юрист.
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Працівники поліції спершу стверджували, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.
- Однак після операції стало відомо, що хлопчик не впав, а має проникаюче вогнепальне поранення.
- Після цього поліцейські провели додатковий огляд місця події і виявили "гільзи від патронів Флобера стаканчики та банки".
- У поліції Київщини 1 червня виклали свою версію подій, мовляв, працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю і "випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина".
- За даними прокуратури, працівники патрульної поліції 31 травня під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім вирішили розважитись, пострілявши з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах у місці, де могли перебувати люди.
- Правоохоронців, які стріляли, затримали, їм повідомили про підозру у необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- Пізніше дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. Їм загрожує довічне ув'язнення.
- 4 червня Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
- Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
- Такий же запобіжний захід суд обрав і іншому підозрюваному Володимиру Петровцю.