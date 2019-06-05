"Політичних планів немає, я просто виконую роботу" – Зеленський про Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський пояснив, що повернув громадянство України Міхеїлу Саакашвілі, бо хотів відновити справедливість щодо нього.

Про це глава держави розповів у Брюсселі в інтерв’ю кореспонденту "Радіо Свобода" Григорію Жигалову, яке показали в ефірі програми "Сніданок з 1+1" на каналі Ігоря Коломойського 4 червня..

Під час "європейського сніданку" перед офіційними зустрічами і Зеленський, і ведучий крутили педалі на тренажері й вели розмову на різні теми.

Зеленський дає інтерв'ю на велотренажері Радіо Свобода

Коли журналіст згадав повернення паспорта Саакашвілі, президент хіхікнув: "Да. Треба було ще свідоцтво про народження?..".

"Політичних планів немає. Плани були дуже прості і дуже людські. Я обіцяв пресі. Я сказав: я гадаю, що у нього забрали паспорт незаконно. Тому я йому його повернув. От і все", – заявив Зеленський.

"Жодних політичних планів немає", – наголосив він, очевидно, натякаючи на дострокові парламентські вибори, в яких братиме участь і його партія "слуга народу".

На запитання, чи зустрічалися, чи зідзвонювалися Зеленський і Саакашвілі, президент відповів: "Він мені писав, записував відео – Ви, напевно, це бачили у соцмережах. Дякував мені. Немає за що. І я вам дякую".

"Також писав мені у телефоні, у Вотсапі", – згадав Зеленський

"За що дякую? Я просто виконую свою роботу і свої обіцянки. У мене дуже мало обіцянок, але я хочу їх виконувати", – заявив він.

Крім того, у Брюсселі Зеленський сказав грузинським журналістам, що не планує призначати екс-президента Грузії на держпосади, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Саакашвілі у Києві і в нього український паспорт. На цьому етапі ми не розглядаємо можливість надання йому будь-якої державної посади", – сказав він.

Речниця президента Юлія Мендель підтвердила це і додала: "Не тільки президент Зеленський, а й весь світ уважно спостерігали за змінами, які відбувалися в Грузії при правлінні Саакашвілі".

"Досвід Грузії буде цікавий Україні. І мова не лише про Саакашвілі", – сказала вона.

На запитання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії Мендель відповіла, що це вже справа правоохоронних структур.

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