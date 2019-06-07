Кива кинув соціалістів і пішов у партію Медведчука

Ілля Кива склав повноваження голови Соціалістичної партії України і приєднався до команди кума президента Росії, Віктора Медведчука "Опозиційної платформи - "За Життя".

Про це повідомляє прес-служба СПУ.

Відзначається, що новим головою Соцпартії обрано голову Полтавської облорганізації СПУ Сергія Чередниченка.

"Ілля Кива склав повноваження голови Соціалістичної партії України. Його відставку прийняв черговий з'їзд, який відбувся 5 червня", - йдеться в повідомленні.

"Ми прийняли пропозицію приєднатися до потужної прогресивної команди опозиційна платформа "За Життя". Сьогодні найголовніше - це досягнення миру в нашій країні. І ми зробили наш крок для того, щоб зшити Україну", - заявив Кива.

"Наші політичні погляди збігаються і ми маємо намір і далі боротися за соціальну справедливість і захищати людей - уже в парламенті", - додав він.

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Третій зайвий. Чому Льовочкін з Медведчуком готуються до виборів без Ахметова

Нагадаємо:

6 червня на з'їзді "Опозиційна платформа - За життя" Медведчук заявив, що платформа буде брати участь в парламентських виборах 21 липня.

У список партії потрапили Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталя Королевська, Сергій Льовочкін, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак, екс-нардеп від "Партії регіонів" Вадим Столар, Юлія Льовочкіна (сестра Сергія Льовочкіна), Ігор Абрамов, опоблоківець Микола Скорик, Григорій Суркіс, Ігор Кісільов, Ренат Кузьмін (екс-перший заступник генпрокурора).

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