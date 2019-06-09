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Країни G20 вперше узгодили принципи поводження зі штучним інтелектом

Неділя, 9 червня 2019, 00:42

Розробники та користувачі повинні поважати права людини та демократичні цінності, а самі системи мають бути надійними.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів країн G20 за підсумками зустрічі у японскому місті Цукуба, передає DW.

"Для підвищення довіри до технологій штучного інтелекту і повної реалізації їхнього потенціалу необхідно, щоб в центрі використання штучного інтелекту стояла людина", - йдеться у заяві.

Також підкреслюється, що системи штучного інтелекту мають бути "стійкими, захищеними і надійними" протягом усього періоду їх використання та не мають створювати "ніяких неприйнятних ризиків".

DW нагадує, що раніше - 22 травня - принципи поводження зі штучним інтелектом затвердила Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), яка об'єднує 36 економічно розвинених країн світу, спільно з ще 6 державами - Аргентиною, Бразилією, Коста-Рікою, Колумбією, Перу і Румунією.

В організації акцентували увагу на необхідності прозоро вести розробки в сфері штучного інтелекту і позначати такі системи відповідним маркуванням.

"Українська правда" у Threads

Теми: технології
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