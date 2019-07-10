Ще з одним моряком у Росії завершили "слідчі дії"
Джерело: адвокат Микола Полозов
Російські силовики повідомили українському моряку Денису Гриценку про завершення слідчих дій, незабаром усі 24 військовополонених моряка зможуть ознайомитися з матеріалами справи.
Пряма мова: "Сьогодні відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка. У ході слідчих дій слідчий повідомив Дениса Гриценка та його захисників про завершення слідчих дій у порядку статті 215 КПК РФ.
Тепер уже офіційно слідство завершується і військовополонені моряки разом зі своїми адвокатами переходять до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в порядку статті 217 КПК РФ.
Очікується, що протягом найближчих двох тижнів слідство повідомить іншим військовополоненим та їхнім захисникам про закінчення слідчих дій у порядку статті 215 КПК РФ".
Деталі: 17 липня Лефортівський райсуд Москви розгляне продовження строків тримання під вартою у чотири заходи.
Перша група: Андрій Артеменко, Віктор Безпальченко, Володимир Варімез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока, Сергій Чуліба.
Друга група: Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Сергій Попов.
Третя група: Роман Мокряк, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Сергій Цибізов, Андрій Шевченко.
Четверта група: Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький, Андрій Ейдер.
Напередодні моряку Андрію Артеменку пред'явили звинувачення.
Чому це важливо: Україна домагається звільнення Росією 24 моряків, затриманих неподалік від Керченської протоки в листопаді 2018 року. Україна вважає їх військовополоненими.
За 5 років агресії Росія звільнила кількох політв'язнів-українців шляхом обміну на своїх громадян після винесення вироку.
Історія питання:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- 25 травня 2019 року трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити РФ та зобов’язав Росію відпустити захоплених моряків.
- 9 липня Слідче управління ФСБ Росії висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
- У Кремлі заявляють, що не ведуть переговори щодо звільнення українських моряків в обмін на підозрюваного у державній зраді керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.