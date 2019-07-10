Ще з одним моряком у Росії завершили "слідчі дії"

Джерело: адвокат Микола Полозов

Російські силовики повідомили українському моряку Денису Гриценку про завершення слідчих дій, незабаром усі 24 військовополонених моряка зможуть ознайомитися з матеріалами справи.

Пряма мова: "Сьогодні відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка. У ході слідчих дій слідчий повідомив Дениса Гриценка та його захисників про завершення слідчих дій у порядку статті 215 КПК РФ.

Тепер уже офіційно слідство завершується і військовополонені моряки разом зі своїми адвокатами переходять до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в порядку статті 217 КПК РФ.

Очікується, що протягом найближчих двох тижнів слідство повідомить іншим військовополоненим та їхнім захисникам про закінчення слідчих дій у порядку статті 215 КПК РФ".

Деталі: 17 липня Лефортівський райсуд Москви розгляне продовження строків тримання під вартою у чотири заходи.

Перша група: Андрій Артеменко, Віктор Безпальченко, Володимир Варімез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока, Сергій Чуліба.

Друга група: Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Сергій Попов.

Третя група: Роман Мокряк, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Сергій Цибізов, Андрій Шевченко.

Четверта група: Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький, Андрій Ейдер.

Напередодні моряку Андрію Артеменку пред'явили звинувачення.

Чому це важливо: Україна домагається звільнення Росією 24 моряків, затриманих неподалік від Керченської протоки в листопаді 2018 року. Україна вважає їх військовополоненими.

За 5 років агресії Росія звільнила кількох політв'язнів-українців шляхом обміну на своїх громадян після винесення вироку.

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