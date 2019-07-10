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Еще с одним моряком в России завершили "следственные действия"

Среда, 10 июля 2019, 18:03

Источник: адвокат Николай Полозов

Российские силовики сообщили украинскому моряку Денису Гриценко о завершении следственных действий, вскоре все 24 военнопленных моряка смогут ознакомиться с материалами дела.

Прямая речь: "Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. В ходе следственных действий следователь уведомил Дениса Гриценко и его защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК РФ.

Теперь уже официально следствие завершается и военнопленные моряки вместе со своими адвокатами переходят к ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель следствие уведомит остальных военнопленных и их защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК РФ".

Детали: 17 июля Лефортовский райсуд Москвы рассмотрит продление сроков содержания под стражей в четыре захода.

Первая группа: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.

Вторая группа: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов.

Третья группа: Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов, Андрей Шевченко.

Четвёртая группа: Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Богдан Небылица, Евгений Семидоцкий, Андрей Эйдер.

Накануне моряку Андрею Артеменко предъявили обвинение.

Почему это важно: Украина добивается освобождения Россией 24 моряков, задержанных неподалеку от Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Украина считает их военнопленными. За 5 лет агрессии Россия освободила нескольких политзаключенных украинцев путем обмена на своих граждан после вынесения приговора.

История вопроса:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить РФ и обязал Россию отпустить захваченных моряков. 
  • 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
  • В Кремле заявлют, что не ведут переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: морякиРосcияпленные
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