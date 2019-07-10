Еще с одним моряком в России завершили "следственные действия"

223 просмотра
Среда, 10 июля 2019, 18:03

Источник: адвокат Николай Полозов

Российские силовики сообщили украинскому моряку Денису Гриценко о завершении следственных действий, вскоре все 24 военнопленных моряка смогут ознакомиться с материалами дела.

Прямая речь: "Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. В ходе следственных действий следователь уведомил Дениса Гриценко и его защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК РФ.

Теперь уже официально следствие завершается и военнопленные моряки вместе со своими адвокатами переходят к ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель следствие уведомит остальных военнопленных и их защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК РФ".

Детали: 17 июля Лефортовский райсуд Москвы рассмотрит продление сроков содержания под стражей в четыре захода.

Первая группа: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.

Вторая группа: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов.

Третья группа: Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов, Андрей Шевченко.

Четвёртая группа: Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Богдан Небылица, Евгений Семидоцкий, Андрей Эйдер.

Накануне моряку Андрею Артеменко предъявили обвинение.

Почему это важно: Украина добивается освобождения Россией 24 моряков, задержанных неподалеку от Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Украина считает их военнопленными. За 5 лет агрессии Россия освободила нескольких политзаключенных украинцев путем обмена на своих граждан после вынесения приговора.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: моряки Росcия пленные


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Путина говорят, что не ведут переговоров про освобождение украинских моряков 10 июля 2019, 13:26
Климкин уверен, что Путин скоро вернет моряков, но не просто так 10 июля 2019, 03:33
В РФ закончилось "следствие" в отношении пленных украинских моряков 9 июля 2019, 20:46
Все новости
Главные новости
Обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области – источник
Медведчук и Ко снова встретились с Медведевым: говорят о желании "восстановить диалог"
Подполковник Нацгвардии с гражданством РФ собирал секретные данные об АТО – СБУ
Зеленский обещает не дать Медведчуку монополизировать телевидение
Все новости
исследование

Друзья, а не родственники, делают людей счастливее

Фото

"Люди – свиньи": 20 фотографий, которые вас гарантированно возмутят

советы

Плохое поведение ребенка: как с ним справиться родителям?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів