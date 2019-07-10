Еще с одним моряком в России завершили "следственные действия"

Источник: адвокат Николай Полозов

Российские силовики сообщили украинскому моряку Денису Гриценко о завершении следственных действий, вскоре все 24 военнопленных моряка смогут ознакомиться с материалами дела.

Прямая речь: "Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. В ходе следственных действий следователь уведомил Дениса Гриценко и его защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК РФ.

Теперь уже официально следствие завершается и военнопленные моряки вместе со своими адвокатами переходят к ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель следствие уведомит остальных военнопленных и их защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК РФ".

Детали: 17 июля Лефортовский райсуд Москвы рассмотрит продление сроков содержания под стражей в четыре захода.

Первая группа: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.

Вторая группа: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов.

Третья группа: Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов, Андрей Шевченко.

Четвёртая группа: Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Богдан Небылица, Евгений Семидоцкий, Андрей Эйдер.

Накануне моряку Андрею Артеменко предъявили обвинение.

Почему это важно: Украина добивается освобождения Россией 24 моряков, задержанных неподалеку от Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Украина считает их военнопленными. За 5 лет агрессии Россия освободила нескольких политзаключенных украинцев путем обмена на своих граждан после вынесения приговора.