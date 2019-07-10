Еще с одним моряком в России завершили "следственные действия"
Источник: адвокат Николай Полозов
Российские силовики сообщили украинскому моряку Денису Гриценко о завершении следственных действий, вскоре все 24 военнопленных моряка смогут ознакомиться с материалами дела.
Прямая речь: "Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. В ходе следственных действий следователь уведомил Дениса Гриценко и его защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК РФ.
Теперь уже официально следствие завершается и военнопленные моряки вместе со своими адвокатами переходят к ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ.
Ожидается, что в течение ближайших двух недель следствие уведомит остальных военнопленных и их защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК РФ".
Детали: 17 июля Лефортовский райсуд Москвы рассмотрит продление сроков содержания под стражей в четыре захода.
Первая группа: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.
Вторая группа: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов.
Третья группа: Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов, Андрей Шевченко.
Четвёртая группа: Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Богдан Небылица, Евгений Семидоцкий, Андрей Эйдер.
Накануне моряку Андрею Артеменко предъявили обвинение.
Почему это важно: Украина добивается освобождения Россией 24 моряков, задержанных неподалеку от Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Украина считает их военнопленными. За 5 лет агрессии Россия освободила нескольких политзаключенных украинцев путем обмена на своих граждан после вынесения приговора.
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