У Путіна кажуть, що не ведуть переговорів про звільнення українських моряків

Кремль не веде переговорів щодо звільнення українських моряків в РФ і підозрюваного в державній зраді керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація з утримуваними особами – ця тема порушується на Контактній групі, але поки ми бачимо, що результатів немає", - сказав він.

На питання, чи веде Кремль переговори з приводу звільнення українських моряків, які перебувають в РФ, і Вишинського – в Україні, Пєсков відповів: "Ні".

Він нагадав, що "були певні звернення російської сторони, нотне листування".

"Поки більшого не відбувається", - сказав Пєсков.

Разом з тим повідомляється, що головред "Еха Москви" Олексій Венедиктов передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського.

"Я вчора приїхав до Києва, щоб передати листа матері Кирила президенту Зеленському. Сьогодні я це зробив", - повідомив Венедиктов.

Він зазначив, що листа йому передала дружина Вишинського, з якою у нього виявилися спільні знайомі.

"Вони, мабуть, пам'ятаючи про мою роль в справі (журналіста Івана) Голунова, звернулися до мене з таким проханням. Я, в свою чергу, знайшов серед нової команди українського президента знайомого і недавно він мені підтвердив, що адресат листа отримав", - уточнив Венедиктов.

Він упродовж години чекатиме на відповідь, про що його повідомила українська сторона.

Венедиктов зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки як це "особистий лист".

У прес-службі президента підтвердили "Українській правді", що отримали листа від матері Вишинського.