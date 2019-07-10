У Путіна кажуть, що не ведуть переговорів про звільнення українських моряків
Кремль не веде переговорів щодо звільнення українських моряків в РФ і підозрюваного в державній зраді керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ситуація з утримуваними особами – ця тема порушується на Контактній групі, але поки ми бачимо, що результатів немає", - сказав він.
На питання, чи веде Кремль переговори з приводу звільнення українських моряків, які перебувають в РФ, і Вишинського – в Україні, Пєсков відповів: "Ні".
Він нагадав, що "були певні звернення російської сторони, нотне листування".
"Поки більшого не відбувається", - сказав Пєсков.
Разом з тим повідомляється, що головред "Еха Москви" Олексій Венедиктов передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського.
"Я вчора приїхав до Києва, щоб передати листа матері Кирила президенту Зеленському. Сьогодні я це зробив", - повідомив Венедиктов.
Він зазначив, що листа йому передала дружина Вишинського, з якою у нього виявилися спільні знайомі.
"Вони, мабуть, пам'ятаючи про мою роль в справі (журналіста Івана) Голунова, звернулися до мене з таким проханням. Я, в свою чергу, знайшов серед нової команди українського президента знайомого і недавно він мені підтвердив, що адресат листа отримав", - уточнив Венедиктов.
Він упродовж години чекатиме на відповідь, про що його повідомила українська сторона.
Венедиктов зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки як це "особистий лист".
У прес-службі президента підтвердили "Українській правді", що отримали листа від матері Вишинського.
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