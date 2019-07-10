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У Путіна кажуть, що не ведуть переговорів про звільнення українських моряків

Середа, 10 липня 2019, 13:26

Кремль не веде переговорів щодо звільнення українських моряків в РФ і підозрюваного в державній зраді керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація з утримуваними особами – ця тема порушується на Контактній групі, але поки ми бачимо, що результатів немає", - сказав він.

На питання, чи веде Кремль переговори з приводу звільнення українських моряків, які перебувають в РФ, і Вишинського – в Україні, Пєсков відповів: "Ні".

Він нагадав, що "були певні звернення російської сторони, нотне листування".

"Поки більшого не відбувається", - сказав Пєсков.

Разом з тим повідомляється, що головред "Еха Москви" Олексій Венедиктов передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського.

"Я вчора приїхав до Києва, щоб передати листа матері Кирила президенту Зеленському. Сьогодні я це зробив", - повідомив Венедиктов.

Він зазначив, що листа йому передала дружина Вишинського, з якою у нього виявилися спільні знайомі.

"Вони, мабуть, пам'ятаючи про мою роль в справі (журналіста Івана) Голунова, звернулися до мене з таким проханням. Я, в свою чергу, знайшов серед нової команди українського президента знайомого і недавно він мені підтвердив, що адресат листа отримав", - уточнив Венедиктов.

Він упродовж години чекатиме на відповідь, про що його повідомила українська сторона.

Венедиктов зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки як це "особистий лист".

У прес-службі президента підтвердили "Українській правді", що отримали листа від матері Вишинського.

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Нагадуємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 
  • 9 липня Слідче управління ФСБ Росії висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосіяморякиВишинський
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