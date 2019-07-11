Зеленський за рівнем довіри у рази випереджає інших лідерів
Джерело: Соціологічне дослідження групи "Рейтинг"
Рівень довіри до президента Володимира Зеленського становить 65% і у кілька разів перевищує показники інших політичних лідерів.
Деталі: Зеленському цілком довіряють 37% опитаних, скоріше довіряють – 28%. Зовсім не довіряє президенту 21%, скоріше не довіряють – 6%.
Наступний за главою держави – лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук із рівнем довіри у 25%, при цьому 18% скоріше довіряють співаку, а 7% – цілком.
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков має 24% довіри. Водночас, 25% каже, що не знає Разумкова.
Главі "Громадянської позиції" Анатолію Гриценку довіряють 23%, очільниці "Батьківщини" Юлії Тимошенко – 22%, а співголові "Опозиційної платформи – За життя" Юрію Бойко – 22%.
Довіра до чинного прем’єр-міністра Володимира Гройсмана становить 20%, до глави партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 20%. При цьому не знають Смешка теж 20%.
Найменше респонденти довіряють попередньому президенту Петру Порошенку (14%) та одному з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку (12%).
Опитування проводилось серед 2 тисяч повнолітніх респондентів 6-10 липня. Похибка становить не більше 2,2%.
Історія питання:
- У червні рівень довіри до Володимира Зеленського становив 67% і також випереджав інших лідерів.
- 21 квітня у другому турі чергових виборів президента України шоумен Володимир Зеленський отримав 73,22% підтримки, а за попереднього президента Петра Порошенка проголосували 24,45% виборців.
- 21 травня, наступного дня після інавгурації, Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив дострокові вибори народних депутатів на 21 липня.
- Одним із аргументів команди президента, крім формальної відсутності коаліції, було те, що народ прагне змін і надав мандат довіри Зеленському, в тому числі, й на оновлення влади.
- Конституційний суд визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Верховної Ради 8 скликання і призначення дострокових парламентських виборів.