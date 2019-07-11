Зеленський за рівнем довіри у рази випереджає інших лідерів

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Четвер, 11 липня 2019, 12:13

Джерело: Соціологічне дослідження групи "Рейтинг"

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського становить 65% і у кілька разів перевищує показники інших політичних лідерів.

Деталі: Зеленському цілком довіряють 37% опитаних, скоріше довіряють – 28%. Зовсім не довіряє президенту 21%, скоріше не довіряють – 6%.

Наступний за главою держави – лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук із рівнем довіри у 25%, при цьому 18% скоріше довіряють співаку, а 7% – цілком.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков має 24% довіри. Водночас, 25% каже, що не знає Разумкова. 

 

Главі "Громадянської позиції" Анатолію Гриценку довіряють 23%, очільниці "Батьківщини" Юлії Тимошенко – 22%, а співголові "Опозиційної платформи – За життя" Юрію Бойко – 22%.

Довіра до чинного прем’єр-міністра Володимира Гройсмана становить 20%, до глави партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 20%. При цьому не знають Смешка теж 20%.

Найменше респонденти довіряють попередньому президенту Петру Порошенку (14%) та одному з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку (12%).

Опитування проводилось серед 2 тисяч повнолітніх респондентів 6-10 липня. Похибка становить не більше 2,2%.

Історія питання:

  • У червні рівень довіри до Володимира Зеленського становив 67% і також випереджав інших лідерів.
  • 21 квітня у другому турі чергових виборів президента України шоумен Володимир Зеленський отримав 73,22% підтримки, а за попереднього президента Петра Порошенка проголосували 24,45% виборців.
  • 21 травня, наступного дня після інавгурації, Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив дострокові вибори народних депутатів на 21 липня.
  • Одним із аргументів команди президента, крім формальної відсутності коаліції, було те, що народ прагне змін і надав мандат довіри Зеленському, в тому числі, й на оновлення влади. 
  • Конституційний суд визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Верховної Ради 8 скликання і призначення дострокових парламентських виборів.

Українська правда

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Теми: вибори соціологія Зеленський


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