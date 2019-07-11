Зеленский по уровню доверия в разы опережает других лидеров
Источник: Социологическое исследование группы "Рейтинг"
Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 65% и в несколько раз превышает показатели других политических лидеров.
Детали: Зеленскому полностью доверяют 37% опрошенных, скорее доверяют – 28%. Совсем не доверяет президенту 21%, скорее не доверяют – 6%.
Следующий за главой государства – лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук с уровнем доверия в 25%, при этом 18% скорее доверяют певцу, а 7% – полностью.
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков имеет 24% доверия. В то же время, 25% говорит, что не знает Разумкова.
Главе "Громадянськой позиции" Анатолию Гриценко доверяют 23%, руководительнице "Батькивщины" Юлии Тимошенко – 22%, а сопредседателю "Оппозиционные платформы – За жизнь" Юрию Бойко – 22%.
Доверие действующему премьер-министру Владимиру Гройсману составляет 20%, главе партии "Сила и честь" Игорю Смешко – 20%. При этом не знают Смешко тоже 20%.
Меньше всего респонденты доверяют предыдущему президенту Петру Порошенко (14%) и одному из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука (12%).
Опрос проводился среди 2 тысяч совершеннолетних респондентов 6-10 июля. Погрешность составляет не более 2,2%.
История вопроса:
- В июне уровень доверия к Владимиру Зеленскому составил 67% и также опережал других лидеров.
- 21 апреля во втором туре очередных выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский получил 73,22% поддержки, а за предыдущего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
- 21 мая, на следующий день после инаугурации, Зеленский распустилВерховную Раду 8 созыва и назначил досрочные выборы народных депутатов на 21 июля.
- Одним из аргументов команды президента, кроме формального отсутствия коалиции, было то, что народ хочет перемен и предоставил мандат доверия Зеленскому, в том числе и на обновление власти.
- Конституционный суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных парламентских выборов.