Зеленский по уровню доверия в разы опережает других лидеров

Источник: Социологическое исследование группы "Рейтинг"

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 65% и в несколько раз превышает показатели других политических лидеров.

Детали: Зеленскому полностью доверяют 37% опрошенных, скорее доверяют – 28%. Совсем не доверяет президенту 21%, скорее не доверяют – 6%.

Следующий за главой государства – лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук с уровнем доверия в 25%, при этом 18% скорее доверяют певцу, а 7% – полностью.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков имеет 24% доверия. В то же время, 25% говорит, что не знает Разумкова.

Главе "Громадянськой позиции" Анатолию Гриценко доверяют 23%, руководительнице "Батькивщины" Юлии Тимошенко – 22%, а сопредседателю "Оппозиционные платформы – За жизнь" Юрию Бойко – 22%.

Доверие действующему премьер-министру Владимиру Гройсману составляет 20%, главе партии "Сила и честь" Игорю Смешко – 20%. При этом не знают Смешко тоже 20%.

Меньше всего респонденты доверяют предыдущему президенту Петру Порошенко (14%) и одному из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука (12%).

Опрос проводился среди 2 тысяч совершеннолетних респондентов 6-10 июля. Погрешность составляет не более 2,2%.

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