Клімкін відповів словами з пісні на відмову Ради його звільнити

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Четвер, 11 липня 2019, 18:20

Джерело: Facebook Павла Клімкіна

Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на рішення Верховної Ради, яка не проголосувала за його відставку.

Пряма мова: "Слухаю музику. Забавно, як Hotel California (пісня гурту Eagles – УП) старих-добрих Eagles (американський рок-гурт – УП) перегукується з нашим сюрреалізмом.

"You can check out anytime you like, but you can never leave…" ("Ви можете виписатися будь-коли, але ніколи не зможете піти…").

Ну, а я у відпустці".

Що було раніше: Верховна Рада вдруге не змогла звільнити Клімкіна.

Історія питання: 

  • 17 травня Павло Клімкін повідомив, що написав заяву про відставку.
  • Він спочатку говорив, що планує взяти участь у виборах до Верховної Ради і стати нардепом, але змінив свої наміри. За його словами, він не йде на вибори з партіями екс-президента Петра Порошенка чи співака Святослава Вакарчука, бо не довіряє цим командам повністю.
  • 6 червня Верховна Рада провалила голосування за звільнення Клімкіна, не підтримавши ані його заяву, ані проект постанови, внесений президентом Володимиром Зеленським.
  • Депутати звертали увагу, що новий президент просить звільнити очільника МЗС, не запропонувавши кандидатуру на заміну.
  • Після цього Клімкін заявив, що просив депутатів підтримати його заяву про відставку, але не збирається ховатися під стіл і буде працювати, поки триває "перехідний період".
  • 11 червня Зеленський вніс до парламенту подання на призначення главою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.
  • 1 липня Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".
  • 11 липня парламент вдруге не зміг звільнити Клімкіна і не призначив на цю посаду Пристайка.

Українська правда

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