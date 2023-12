Клімкін відповів словами з пісні на відмову Ради його звільнити

Джерело: Facebook Павла Клімкіна

Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на рішення Верховної Ради, яка не проголосувала за його відставку.

Пряма мова: "Слухаю музику. Забавно, як Hotel California (пісня гурту Eagles – УП) старих-добрих Eagles (американський рок-гурт – УП) перегукується з нашим сюрреалізмом.

"You can check out anytime you like, but you can never leave…" ("Ви можете виписатися будь-коли, але ніколи не зможете піти…").

Ну, а я у відпустці".

Що було раніше: Верховна Рада вдруге не змогла звільнити Клімкіна.

Історія питання: