Климкин ответил словами из песни на отказ Рады его уволить
Четверг, 11 июля 2019, 18:20
Источник: Facebook Павла Климкина
Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на решение Верховной Рады, которая не проголосовала за его отставку.
Прямая речь: "Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California (песня группы Eagles – УП) старых-добрых Eagles (американская рок-группа – УП) перекликается с нашим сюрреализмом.
"You can check out anytime you like, but you can never leave..." ("Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти...").
Ну, а я в отпуске ".
Что было раньше: Верховная Рада во второй раз не смогла уволить Климкина.
История вопроса:
- 17 мая Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
- Он сначала говорил, что планирует принять участие в выборах в Верховную Раду и стать нардепом, но изменил свои намерения. По его словам, он не идет на выборы с партиями экс-президента Петра Порошенко или певца Святослава Вакарчука, потому что не доверяет этим командам полностью.
- 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение Климкина, не поддержав ни его заявление, ни проект постановления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.
- Депутаты обращали внимание, что новый президент просит уволить главу МИД, не предложив кандидатуру на замену.
- После этого Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".
- 11 июня Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего нынешнего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.
- 1 июля Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политическую отпуск".
- 11 июля парламент второй раз не смог уволить Климкин и не назначил на эту должность Пристайко.
Украинская правда