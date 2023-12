Климкин ответил словами из песни на отказ Рады его уволить

Источник: Facebook Павла Климкина

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на решение Верховной Рады, которая не проголосовала за его отставку.

Прямая речь: "Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California (песня группы Eagles – УП) старых-добрых Eagles (американская рок-группа – УП) перекликается с нашим сюрреализмом.

"You can check out anytime you like, but you can never leave..." ("Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти...").

Ну, а я в отпуске ".

