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Адвокат: Суд разрешил Кузьмину баллотироваться в ВР

Пятница, 12 июля 2019, 07:25

Шестой апелляционный административний суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины.

Об этом сообщил адвокат бывшего заместителя генпрокурора Артем Захаров в facebook.

"Прогнозирую агонию у определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК.

Впрочем каждый должен знать, что за совершение противоправных действий обязательно наступает юридическая ответственность", - написал он.

Напомним:

  • 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в нардепы.
  • Уже 5 июля ЦИК отменила регистрацию кандидатом в депутаты Рената Кузьмина, как до того отменила регистрацию одиозных Андрея Клюева и Анатолия Шария, против которых протестовали люди.
  • Основания для этого, в частности, дали правоохранители: Служба безопасности Украины по запросу Парубия проверила, находились ли Андрей Клюев, Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах. Свои выводы СБУ предоставила ЦИК.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КузьминЦИКвиборысуд
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