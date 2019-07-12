Адвокат: Суд разрешил Кузьмину баллотироваться в ВР

Шестой апелляционный административний суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины.

Об этом сообщил адвокат бывшего заместителя генпрокурора Артем Захаров в facebook.

"Прогнозирую агонию у определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК.

Впрочем каждый должен знать, что за совершение противоправных действий обязательно наступает юридическая ответственность", - написал он.

Напомним: