У Порошенко говорят, что его не вызывали на допрос

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Бывший президент Петр Порошенко не получал повесток от следственных органов.

Прямая речь: "По состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласному согласию руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований".

Детали: На 17 июня у Порошенко запланирован визит в Страсбург, Франция. В этот день Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза.

В Киеве Порошенко будет с 22 июля.

Что было раньше: В повестке ГБР, копией которой располагает УП, отмечалось, что Порошенко 17 июля в 9:30 следует явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому.

Цель вызова – участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

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