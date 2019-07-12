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У Порошенко говорят, что его не вызывали на допрос

Пятница, 12 июля 2019, 18:37

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Бывший президент Петр Порошенко не получал повесток от следственных органов.

Прямая речь: "По состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласному согласию руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований".

Детали: На 17 июня у Порошенко запланирован визит в Страсбург, Франция. В этот день Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза.

В Киеве Порошенко будет с 22 июля.

Что было раньше: В повестке ГБР, копией которой располагает УП, отмечалось, что Порошенко 17 июля в 9:30 следует явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому.

Цель вызова – участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

История вопроса:

  • Ранее стало известно, что ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля.
  • Бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов написал в Telegram, что Порошенко вызвали на допрос в 9:30 в следующую среду по делу "об отмывании преступных доходов и легализации в оффшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".
  • ГБР расследует 8 уголовных производств, в которых фигурирует имя Порошенко.
  • Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях" против Порошенко.
  • 25 июня адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что защита экс-президента подала заявление о неправдивом сообщении Портновым о преступлениях подзащитного.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЕвропейская солидарностьдопросГБР
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