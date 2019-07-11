ДБР чекає Порошенка на допит

Джерело: "Інтерфакс-Україна", Андрій Портнов

Державне бюро розслідувань на 17 липня викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Порошенка викликають на допит до ДБР 17 липня", – сказали в прес-службі ДБР.



Там не уточнили час допиту і кримінальне провадження, якого стосується допит.

Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Telegram, що Порошенка викликали на допит на 9:30 наступної середи у справі "про відмивання злочинних доходів та легалізацію в офшорах акцій заводу "Кузня на Рибальському".

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