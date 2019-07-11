ДБР чекає Порошенка на допит

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Четвер, 11 липня 2019, 12:08

Джерело: "Інтерфакс-Україна", Андрій Портнов

Державне бюро розслідувань на 17 липня викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Порошенка викликають на допит до ДБР 17 липня", – сказали в прес-службі ДБР.

Там не уточнили час допиту і кримінальне провадження, якого стосується допит.

Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Telegram, що Порошенка викликали на допит на 9:30 наступної середи у справі "про відмивання злочинних доходів та легалізацію в офшорах акцій заводу "Кузня на Рибальському".

Історія питання:

  • ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочинни Порошенка.
  • 25 червня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що захист екс-президента подав заяву про неправдиве повідомлення Портновим про злочини Порошенка. 
  • За словами адвоката, мета кампанії Потнова – дискредитація не лише Порошенка, а й усієї України.
  • 26 червня у радника Порошенка й кандидата в депутати Юрія Бірюкова пройшли обшуки. Портнов заявив: "Це Вам, Петре Олексійовичу, від мене привіт. Ви крали бюджетні гроші і заробляли на постачання бронежилетів, з корисливих мотивів забезпечуючи українських солдатів неякісними засобами захисту".
  • Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
  • Портнов зняв обвинувачення через суд.

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Теми: Порошенко ДБР Портнов


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