ДБР чекає Порошенка на допит
Джерело: "Інтерфакс-Україна", Андрій Портнов
Державне бюро розслідувань на 17 липня викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка.
"Порошенка викликають на допит до ДБР 17 липня", – сказали в прес-службі ДБР.
Там не уточнили час допиту і кримінальне провадження, якого стосується допит.
Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Telegram, що Порошенка викликали на допит на 9:30 наступної середи у справі "про відмивання злочинних доходів та легалізацію в офшорах акцій заводу "Кузня на Рибальському".
Історія питання:
- ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка.
- Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочинни Порошенка.
- 25 червня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що захист екс-президента подав заяву про неправдиве повідомлення Портновим про злочини Порошенка.
- За словами адвоката, мета кампанії Потнова – дискредитація не лише Порошенка, а й усієї України.
- 26 червня у радника Порошенка й кандидата в депутати Юрія Бірюкова пройшли обшуки. Портнов заявив: "Це Вам, Петре Олексійовичу, від мене привіт. Ви крали бюджетні гроші і заробляли на постачання бронежилетів, з корисливих мотивів забезпечуючи українських солдатів неякісними засобами захисту".
- Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
- Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- Портнов зняв обвинувачення через суд.
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