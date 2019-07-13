Офіс президента показав Зеленського й Богдана у плавках
Президент Володимир Зеленський із главою ОП Андрієм Богданом та командою в Одесі у суботу купалися в морі.
Відповідне відео оприлюднив Офіс президента у Facebook.
"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський та команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", - йдеться в пості.
Нагадаємо:
- У суботу під час наради в Адміністрації морських портів в Одесі Володимир Зеленський зажадав відставки в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.
- Він також заявив, що попросить прем'єра Володимира Гройсмана звільнити голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.
- Зеленський також розкритикував роботу Одеського морського порту та доручив меру Одеси Геннадію Труханову облаштувати безкоштовний в'їзд на територію порту представників бізнесу для оформлення вантажів.
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