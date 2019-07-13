Офіс президента показав Зеленського й Богдана у плавках

Президент Володимир Зеленський із главою ОП Андрієм Богданом та командою в Одесі у суботу купалися в морі.

Відповідне відео оприлюднив Офіс президента у Facebook.

"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський та команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", - йдеться в пості.

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