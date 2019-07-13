Офис президента показал Зеленского и Богдана в плавках
Суббота, 13 июля 2019, 23:59
Президент Владимир Зеленский с главой ОП Андреем Богданом и командой в Одессе в субботу купались в море.
Соответствующее видео обнародовал Офис президента в Facebook.
"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в посте.
Напомним:
- В субботу во время совещания в Администрации морских портов в Одессе Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.
- Он также заявил, что попросит премьера Владимира Гройсмана уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.
- Зеленский также раскритиковал работу Одесского морского порта и поручил мэру Одессы Геннадию Труханову обустроить бесплатный въезд на территорию порта представителей бизнеса для оформления грузов.
Украинская правда