Офис президента показал Зеленского и Богдана в плавках

1145 просмотров
Суббота, 13 июля 2019, 23:59

Президент Владимир Зеленский с главой ОП Андреем Богданом и командой в Одессе в субботу купались в море.

Соответствующее видео обнародовал Офис президента в Facebook.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в посте.

Напомним:

  • В субботу во время совещания в Администрации морских портов в Одессе Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.
  • Он также заявил, что попросит премьера Владимира Гройсмана уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.
  • Зеленский также раскритиковал работу Одесского морского порта и поручил мэру Одессы Геннадию Труханову обустроить бесплатный въезд на территорию порта представителей бизнеса для оформления грузов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Богдан Одесса


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский – Сенцову: Нечего вам подарить, кроме обязательства 13 июля 2019, 18:47
Президент уже грозится уволить нового главу Херсонской ОГА 13 июля 2019, 17:46
Зеленский раскритиковал одесский порт и дал задание Труханову 13 июля 2019, 16:43
Все новости
Главные новости
ЦИК впервые опубликовала фото всех мажоритарщиков
"Слуга народа" хочет провести заседание новой Рады уже в августе
Националисты под зданием СБУ требовали посадить Медведчука
У Херсонской области появился новый руководитель
Все новости
советы

Эти 12 вопросов нельзя ставить жениху или невесте перед свадьбой

исследование

Сколько времени в день можно "залипать" в соцсетях

семья

10 сервисов для новоиспеченных родителей в одной услуге от государства

Поиск по сайту
Архив
Весь архів