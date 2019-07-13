Офис президента показал Зеленского и Богдана в плавках

Президент Владимир Зеленский с главой ОП Андреем Богданом и командой в Одессе в субботу купались в море.

Соответствующее видео обнародовал Офис президента в Facebook.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в посте.

Напомним: