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Офис президента показал Зеленского и Богдана в плавках

Суббота, 13 июля 2019, 23:59

Президент Владимир Зеленский с главой ОП Андреем Богданом и командой в Одессе в субботу купались в море.

Соответствующее видео обнародовал Офис президента в Facebook.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в посте.

Напомним:

  • В субботу во время совещания в Администрации морских портов в Одессе Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.
  • Он также заявил, что попросит премьера Владимира Гройсмана уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.
  • Зеленский также раскритиковал работу Одесского морского порта и поручил мэру Одессы Геннадию Труханову обустроить бесплатный въезд на территорию порта представителей бизнеса для оформления грузов.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБогданОдесса
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