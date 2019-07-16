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"Опоблок" вніс в Раду проект про скасування мовного закону

Вівторок, 16 липня 2019, 14:15

Партія "Опозиційний блок" подала до Верховної Ради законопроект про скасування мовного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державного".

Про це свідчить інформація на сайті Ради і прес-служби партії.

Авторами законопроекту виступили нардепи від Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Євген Мураєв.

Автори законопроекту заявляють, що прийнятий закон про мову порушує Конституцію, Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин та Європейську хартію регіональних мов.

"Мовний закон порушує ці норми в частині гарантій розвитку російської та інших мов нацменшин (ст. 10 і 11) і в частині заборони дискримінації (ст. 24)", - йдеться у повідомленні партії.

Крім того в Опоблоку заявляють, що мовний законопроект був прийнятий з грубими порушеннями Регламенту.

Зазначимо, що Верховна Рада 8-го скликання уже провела останнє засідання. Після формування нового складу Ради, законопроекти, які не були прийняті у першому читанні, потрібно буде вносити в Раду повторно.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

Нагадаємо:

  • 25 квітня Верховна рада ухвалила закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • 16 липня набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Українська правда

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Теми: Опозиційний блокмоваВерховна Рада
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