"Опоблок" вніс в Раду проект про скасування мовного закону
Партія "Опозиційний блок" подала до Верховної Ради законопроект про скасування мовного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державного".
Про це свідчить інформація на сайті Ради і прес-служби партії.
Авторами законопроекту виступили нардепи від Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Євген Мураєв.
Автори законопроекту заявляють, що прийнятий закон про мову порушує Конституцію, Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин та Європейську хартію регіональних мов.
"Мовний закон порушує ці норми в частині гарантій розвитку російської та інших мов нацменшин (ст. 10 і 11) і в частині заборони дискримінації (ст. 24)", - йдеться у повідомленні партії.
Крім того в Опоблоку заявляють, що мовний законопроект був прийнятий з грубими порушеннями Регламенту.
Зазначимо, що Верховна Рада 8-го скликання уже провела останнє засідання. Після формування нового складу Ради, законопроекти, які не були прийняті у першому читанні, потрібно буде вносити в Раду повторно.
Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".
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