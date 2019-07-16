"Опоблок" вніс в Раду проект про скасування мовного закону

4084 перегляди
Вівторок, 16 липня 2019, 14:15

Партія "Опозиційний блок" подала до Верховної Ради законопроект про скасування мовного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державного".

Про це свідчить інформація на сайті Ради і прес-служби партії.

Авторами законопроекту виступили нардепи від Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Євген Мураєв.

Автори законопроекту заявляють, що прийнятий закон про мову порушує Конституцію, Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин та Європейську хартію регіональних мов.

"Мовний закон порушує ці норми в частині гарантій розвитку російської та інших мов нацменшин (ст. 10 і 11) і в частині заборони дискримінації (ст. 24)", - йдеться у повідомленні партії.

Крім того в Опоблоку заявляють, що мовний законопроект був прийнятий з грубими порушеннями Регламенту.

Зазначимо, що Верховна Рада 8-го скликання уже провела останнє засідання. Після формування нового складу Ради, законопроекти, які не були прийняті у першому читанні, потрібно буде вносити в Раду повторно.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

Нагадаємо:

  • 25 квітня Верховна рада ухвалила закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • 16 липня набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Опозиційний блок мова Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Скуті одним ланцем 13 липня 2019, 06:00
"Продавці Путіна" і "Партія миру". Чому не зійшлися Медведчук і Ахметов 11 липня 2019, 06:00
Голос Кремля. Кого Фірташ, Льовочкін і Медведчук взяли у список 9 липня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
Радбез ООН збирає засідання через український закон про мову
Австрія дала остаточний дозвіл на екстрадицію Фірташа до США
У "нормандському форматі" домовились про швидкий обмін полоненими – Пристайко
У Зеленського хочуть позачергового засідання Ради до виборів
Усі новини
Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу

здоров'я

Як не перетворити їжу на ворога

Фото

10 пар сонячних окулярів, які носитимуть тільки сміливці