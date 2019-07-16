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"Опоблок" внес в Раду проект об отмене языкового закона

Вторник, 16 июля 2019, 14:15

Партия "Оппозиционный блок" подала в Верховную Раду законопроект об отмене языкового закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады и пресс-службы партии.

Авторами законопроекта выступили нардепы Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.

Авторы законопроекта заявляют, что принятый закон о языке нарушает Конституцию, Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков.

"Языковой закон нарушает эти нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств (ст. 10 и 11) и в части запрета дискриминации (ст. 24)", - говорится в сообщении партии.

Кроме того, в Опоблоку заявляют, что языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями Регламента.

Отметим, что Верховная Рада 8-го созыва уже провела последнее заседание. После формирования нового состава Рады, законопроекты, которые не были приняты в первом чтении, нужно будет вносить в Раду повторно.

Подробнее о законе и его главные позиции читайте в материале УП "Mova is ... Закон о языке в цифрах".

Читайте также: "Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"

Напомним:

  • 25 апреля Верховная Рада приняла закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • 16 июля вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Темы: Оппозиционный блокязыкВерховная Рада
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