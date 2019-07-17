Доказ у справі МН17 купили у незнайомця з "ДНР" – РосЗМІ

Оболонку ракетного двигуна у справі збитого МН17, яку в 2018 році продемонстрували міжнародні розслідувачі, отримали завдяки гонорару невідомій особі з "ДНР".

Про це йдеться в матеріалі російського видання "Новая газета".

"Двигун виявився в розпорядженні JIT завдяки посередництву невідомих осіб з "ДНР", які попросили за знахідку гонорар", - повідомили джерела видання.

За інформацією інсайдера, цей доказ опинився в руках у міжнародних спеціалістів за гонорар в кілька десятків тисяч доларів.

За словами глави JIT Фреда Вестербеке, міжнародні експерти досі вивчають дані про ракету, але справжність цього речового доказу і мотиви "посередників" поки невідомі.

Частина ракетного двигуна "Новая газета"

17 липня 2019 року пройшло рівно 5 років з дня трагедії рейсу МН17. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Торік нідерландська прокуратура повідомила, що MH17 збили ракетою системи "Бук" із серії 9M38.

фото om.nl

На сході України розслідувачі виявили дві частини такої ракети: сопло і корпус, які продемонстрували торік на прес-конференції в Бюнніку 24 травня.

Сопло – це місце для викиду продуктів згоряння, корпус – оболонка ракетного двигуна.

фото om.nl

На корпусі двигуна нанесено номер 9д1318869032. За цим номером встановлено, що ракету виробили на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві в Підмосков'ї в 1986 році. Останні цифри на корпусі – 9032 – це унікальний ідентифікаційний номер двигуна ракети.

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