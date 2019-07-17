Доказ у справі МН17 купили у незнайомця з "ДНР" – РосЗМІ

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Середа, 17 липня 2019, 11:40

Оболонку ракетного двигуна у справі збитого МН17, яку в 2018 році продемонстрували міжнародні розслідувачі, отримали завдяки гонорару невідомій особі з "ДНР".

Про це йдеться в матеріалі російського видання "Новая газета".

"Двигун виявився в розпорядженні JIT завдяки посередництву невідомих осіб з "ДНР", які попросили за знахідку гонорар", - повідомили джерела видання.

За інформацією інсайдера, цей доказ опинився в руках у міжнародних спеціалістів за гонорар в кілька десятків тисяч доларів.

За словами глави JIT Фреда Вестербеке, міжнародні експерти досі вивчають дані про ракету, але справжність цього речового доказу і мотиви "посередників" поки невідомі.

 
Частина ракетного двигуна
"Новая газета"

17 липня 2019 року пройшло рівно 5 років з дня трагедії рейсу МН17. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Торік нідерландська прокуратура повідомила, що MH17 збили ракетою системи "Бук" із серії 9M38.

 
фото om.nl

На сході України розслідувачі виявили дві частини такої ракети: сопло і корпус, які продемонстрували торік на прес-конференції в Бюнніку 24 травня.

Сопло – це місце для викиду продуктів згоряння, корпус – оболонка ракетного двигуна.

 
фото om.nl

На корпусі двигуна нанесено номер 9д1318869032. За цим номером встановлено, що ракету виробили на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві в Підмосков'ї в 1986 році. Останні цифри на корпусі – 9032 – це унікальний ідентифікаційний номер двигуна ракети. 

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Нагадаємо:

  • У вересні 2018 року російське видання "Нова газета" виявило ознаки підробки в представлених Міноборони Росії "документах", які нібито вказують на українське походження ракети комплексу "Бук", якою був збитий МН-17.
  • Зокрема, в "документі" вказана дата виробництва ракети: 24 грудня 1986 року, а дата його заповнення 14 січня 1986 року, тобто майже на рік раніше.
  • 24 травня 2018 року міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
  • Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.
  • Спільна слідча слідча група 19 червня 2019 року назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. 
  • Підозрюваних буде оголошено у міжнародний розшук.
  • Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.
  • Служба безпеки повідомила про підозру трьох громадян РФ і одного громадянина України в організації та пособництві теракту.
  • Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.
  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.

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Теми: ДНР MH17 авіа катастрофи Росія


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