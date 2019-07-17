"Улику" в деле МН17 купили у незнакомца из "ДНР" – РосСМИ

Оболочку ракетного двигателя по делу сбитого МН17, которую в 2018 году продемонстрировали международные расследователи, получили благодаря гонорару неизвестному лицу из "ДНР".

Об этом говорится в материале российского издания "Новая газета".

"Двигатель оказался в распоряжении JIT благодаря посредничеству неизвестных лиц из "ДНР", попросивших за находку гонорар", - сообщили источники издания.

По информации инсайдера, это "доказательство" очутилось в руках в исследователей за гонорар в несколько десятков тысяч долларов.

По словам главы JIT Фреда Вестербеке, международные эксперты до сих пор изучают данные о ракете, но подлинность этого вещдока и истинные мотивы "посредников" пока неизвестны.

"новая газета"

17 июля 2019 года исполнилося ровно 5 лет с дня трагедии рейса МН17. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Напомним: