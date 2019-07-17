"Улику" в деле МН17 купили у незнакомца из "ДНР" – РосСМИ
Оболочку ракетного двигателя по делу сбитого МН17, которую в 2018 году продемонстрировали международные расследователи, получили благодаря гонорару неизвестному лицу из "ДНР".
Об этом говорится в материале российского издания "Новая газета".
"Двигатель оказался в распоряжении JIT благодаря посредничеству неизвестных лиц из "ДНР", попросивших за находку гонорар", - сообщили источники издания.
По информации инсайдера, это "доказательство" очутилось в руках в исследователей за гонорар в несколько десятков тысяч долларов.
По словам главы JIT Фреда Вестербеке, международные эксперты до сих пор изучают данные о ракете, но подлинность этого вещдока и истинные мотивы "посредников" пока неизвестны.
17 июля 2019 года исполнилося ровно 5 лет с дня трагедии рейса МН17. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.
Напомним:
- В сентябре 2018 года российское издание "Новая газета" обнаружило признаки подделки в представленных Минобороны России "документах", которые якобы указывают на украинское происхождение ракеты комплекса "Бук", которой был сбит МН-17.
- В частности, в "документах" указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года, а дата его заполнения 14 января 1986 года, то есть почти на год раньше.
- Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли.
- Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории РФ.
- В СБУ заявили, что следствие установило лиц, причастных к катастрофе МН17.
- Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.
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