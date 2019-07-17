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Улику в деле МН17 купили у незнакомца из "ДНР" – РосСМИ

Среда, 17 июля 2019, 11:40

Оболочку ракетного двигателя по делу сбитого МН17, которую в 2018 году продемонстрировали международные расследователи, получили благодаря гонорару неизвестному лицу из "ДНР".

Об этом говорится в материале российского издания "Новая газета".

"Двигатель оказался в распоряжении JIT благодаря посредничеству неизвестных лиц из "ДНР", попросивших за находку гонорар", - сообщили источники издания.

По информации инсайдера, это доказательство очутилось в руках в исследователей за гонорар в несколько десятков тысяч долларов.

По словам главы JIT Фреда Вестербеке, международные эксперты до сих пор изучают данные о ракете, но подлинность этого вещдока и истинные мотивы "посредников" пока неизвестны.

 
"новая газета"

17 июля 2019 года исполнилося ровно 5 лет с дня трагедии рейса МН17. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

В прошлом году голландская прокуратура сообщила, что MH17 сбили ракетой системы "Бук" из серии 9M38.

 
ФОТО OM.NL

На востоке Украины расследователи обнаружили две части такой ракеты: сопло и корпус, которые продемонстрировали в прошлом году на пресс-конференции в Бюннику 24 мая.

Сопло - это место для выброса продуктов сгорания, корпус - оболочка ракетного двигателя.

 
ФОТО OM.NL

На корпусе двигателя нанесено номер 9д1318869032. По этому номеру установлено, что ракету выработали на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье в 1986 году. Последние цифры на корпусе - 9032 - это уникальный идентификационный номер двигателя ракеты.

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Напомним:

  • В сентябре 2018 года российское издание "Новая газета" обнаружило признаки подделки в представленных Минобороны России "документах", которые якобы указывают на украинское происхождение ракеты комплекса "Бук", которой был сбит МН-17.
  • В частности, в "документах" указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года, а дата его заполнения 14 января 1986 года, то есть почти на год раньше.
  • 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
  • Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые будут объявлены в международный розыск.
  • Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
  • Служба безопасности сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.
  • Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.
  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли.

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Темы: ДНРMH17авиакатастрофыРосcия
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