Улику в деле МН17 купили у незнакомца из "ДНР" – РосСМИ
Оболочку ракетного двигателя по делу сбитого МН17, которую в 2018 году продемонстрировали международные расследователи, получили благодаря гонорару неизвестному лицу из "ДНР".
Об этом говорится в материале российского издания "Новая газета".
"Двигатель оказался в распоряжении JIT благодаря посредничеству неизвестных лиц из "ДНР", попросивших за находку гонорар", - сообщили источники издания.
По информации инсайдера, это доказательство очутилось в руках в исследователей за гонорар в несколько десятков тысяч долларов.
По словам главы JIT Фреда Вестербеке, международные эксперты до сих пор изучают данные о ракете, но подлинность этого вещдока и истинные мотивы "посредников" пока неизвестны.
17 июля 2019 года исполнилося ровно 5 лет с дня трагедии рейса МН17. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.
В прошлом году голландская прокуратура сообщила, что MH17 сбили ракетой системы "Бук" из серии 9M38.
На востоке Украины расследователи обнаружили две части такой ракеты: сопло и корпус, которые продемонстрировали в прошлом году на пресс-конференции в Бюннику 24 мая.
Сопло - это место для выброса продуктов сгорания, корпус - оболочка ракетного двигателя.
На корпусе двигателя нанесено номер 9д1318869032. По этому номеру установлено, что ракету выработали на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье в 1986 году. Последние цифры на корпусе - 9032 - это уникальный идентификационный номер двигателя ракеты.
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Напомним:
- В сентябре 2018 года российское издание "Новая газета" обнаружило признаки подделки в представленных Минобороны России "документах", которые якобы указывают на украинское происхождение ракеты комплекса "Бук", которой был сбит МН-17.
- В частности, в "документах" указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года, а дата его заполнения 14 января 1986 года, то есть почти на год раньше.
- 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
- Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые будут объявлены в международный розыск.
- Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
- Служба безопасности сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.
- Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.
- Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли.