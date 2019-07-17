МН17: СБУ встановила більше 150 осіб, що допомагали везти "БУК" з Росії
Середа, 17 липня 2019, 12:38
Українська служба безпеки встановила більше 150 осіб, причетних до транспортування з Росії на Донбас "БУКа" з якого збили літак "Боїнг 777" рейсу MH-17.
Про це на 5-ту річницю катастрофи повідомила прес-служба СБУ.
Відзначається, що СБУ передала міжнародній спільній слідчій групі, яка займається розслідуванням авіакатастрофи величезний масив доказів, які дозволяють відтворити обставини збиття літака "Боїнг 777" рейсу MH-17.
Зокрема, наразі слідством встановлено:
- точний час та маршрут, за яким самохідна вогнева установка (СВУ) зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "БУК" була незаконно переміщена з території Російської Федерації до України;
- час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по пасажирському літаку "Боїнг 777-200 9M-MRD" та місце старту даної ракети;
- час та маршрут, за яким СВУ ЗРК "БУК" була вивезена до Російської Федерації;
- більше 150 осіб, причетних до транспортування самохідної установки БУК-м з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей та назад до РФ, її охорони та виводу на бойові позиції для здійснення збиття літака.
17 липня 2019 року пройшло рівно 5 років з дня трагедії рейсу МН17. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.
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Нагадаємо:
- 24 травня 2018 року міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
- Встановлено, що ракету виробили на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві в Підмосков'ї в 1986 році. Останні цифри на корпусі – 9032 – це унікальний ідентифікаційний номер двигуна ракети.
- Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.
- Спільна слідча слідча група 19 червня 2019 року назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Підозрюваних буде оголошено у міжнародний розшук.
- Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.
- Служба безпеки повідомила про підозру трьох громадян РФ і одного громадянина України в організації та пособництві теракту.
- Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує. В РФ кілька разів змінювали версії катастрофи, кожного разу, наводячи нові "докази". Востаннє в РФ погодилися з тим, що літак збив російський "БУК", але стверджують, що зброя часів СРСР зберігалася в Україні, а постріл відбувся з контрольованої українською владою території.
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
Українська правда