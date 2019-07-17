МН17: СБУ встановила більше 150 осіб, що допомагали везти "БУК" з Росії

Українська служба безпеки встановила більше 150 осіб, причетних до транспортування з Росії на Донбас "БУКа" з якого збили літак "Боїнг 777" рейсу MH-17.

Про це на 5-ту річницю катастрофи повідомила прес-служба СБУ.

Відзначається, що СБУ передала міжнародній спільній слідчій групі, яка займається розслідуванням авіакатастрофи величезний масив доказів, які дозволяють відтворити обставини збиття літака "Боїнг 777" рейсу MH-17.

Зокрема, наразі слідством встановлено:

точний час та маршрут, за яким самохідна вогнева установка (СВУ) зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "БУК" була незаконно переміщена з території Російської Федерації до України;

час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по пасажирському літаку "Боїнг 777-200 9M-MRD" та місце старту даної ракети;

час та маршрут, за яким СВУ ЗРК "БУК" була вивезена до Російської Федерації;

більше 150 осіб, причетних до транспортування самохідної установки БУК-м з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей та назад до РФ, її охорони та виводу на бойові позиції для здійснення збиття літака.

17 липня 2019 року пройшло рівно 5 років з дня трагедії рейсу МН17. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

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