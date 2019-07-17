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МН17: СБУ установила более 150 человек, которые помогали везти "БУК" из России

Среда, 17 июля 2019, 12:38

Украинская служба безопасности установила более 150 человек, причастных к транспортировке из России на Донбасс "Бука" с которого сбили самолет "Боинг 777" рейса MH-17.

Об этом на 5-ю годовщину катастрофы сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что СБУ передала международной совместной следственной группе, которая занимается расследованием авиакатастрофы огромный массив доказательств, которые позволяют воспроизвести обстоятельства сбивания самолета "Боинг 777" рейса MH-17.

В частности, сейчас следствием установлено:

  • точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка (СВУ) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "БУК" была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину;
  • осуществление запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету "Боинг 777-200 9M-MRD" и место старта данной ракеты;
  • время и маршрут, по которому СВУ ЗРК "БУК" была вывезена в Российской Федерации;
  • более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки БУК-м с территории России на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охране и выводе на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

17 июля 2019 года исполнилося ровно 5 лет с дня трагедии рейса МН17. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

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Напомним:

  • 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
  • Установлено, что ракету выработали на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье в 1986 году. Последние цифры на корпусе - 9032 - это уникальный идентификационный номер двигателя ракеты.
  • Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструировано полный маршрут ЗРК из России в Украину.
  • Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые будут объявлены в международный розыск.
  • Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
  • Служба безопасности сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.
  • Минобороны России причастность к катастрофе отрицает. В РФ несколько раз меняли версии катастрофы, каждый раз, приводя новые "доказательства". Последний раз в РФ согласились с тем, что самолет сбил российский "БУК", но утверждают, что оружие времен СССР сохранялась в Украине, а выстрел произошел с контролируемой украинскими властями территории.
  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли.

Украинская правда
Темы: MH17РосcияавиакатастрофыСБУ
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