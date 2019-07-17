МН17: СБУ установила более 150 человек, которые помогали везти "БУК" из России

Украинская служба безопасности установила более 150 человек, причастных к транспортировке из России на Донбасс "Бука" с которого сбили самолет "Боинг 777" рейса MH-17.

Об этом на 5-ю годовщину катастрофы сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что СБУ передала международной совместной следственной группе, которая занимается расследованием авиакатастрофы огромный массив доказательств, которые позволяют воспроизвести обстоятельства сбивания самолета "Боинг 777" рейса MH-17.

В частности, сейчас следствием установлено:

точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка (СВУ) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "БУК" была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину;

осуществление запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету "Боинг 777-200 9M-MRD" и место старта данной ракеты;

время и маршрут, по которому СВУ ЗРК "БУК" была вывезена в Российской Федерации;

более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки БУК-м с территории России на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охране и выводе на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

17 июля 2019 года исполнилося ровно 5 лет с дня трагедии рейса МН17. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Читайте также: Катастрофа MH-17. Первые официальные подозреваемые и новые подробности от Bellingcat

Напомним: