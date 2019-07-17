Денисова предложила РФ лично взять моряков на поруки

Источник: Денисова в Facebook

Омбудсмен Людмила Денисова предложила российской стороне освободить украинских моряков под личное обязательство.

Прямая речь: "Безусловно остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и если будут договоренности и политическая воля – это произойдет".

"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в досудебном рассмотрении, если такое будет".

Что предшествовало: Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест на три месяца всем 24 пленным морякам.

В то же время, в среду, 17 июля, Кремль заявил, что не проводит переговоров с Украиной об обмене пленными.

История вопроса:

15 июля Денисова обсудила в Киеве с ее русской коллегой Татьяной Москальковой вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине. Москалькова напомнила о важности разговора между президентами.

11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ.

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