Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Денисова предложила РФ лично взять моряков на поруки

Среда, 17 июля 2019, 19:19

Источник: Денисова в Facebook

Омбудсмен Людмила Денисова предложила российской стороне освободить украинских моряков под личное обязательство.

Прямая речь: "Безусловно остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и если будут договоренности и политическая воля – это произойдет".

"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в досудебном рассмотрении, если такое будет".

Что предшествовало: Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест на три месяца всем 24 пленным морякам.

В то же время, в среду, 17 июля, Кремль заявил, что не проводит переговоров с Украиной об обмене пленными.

История вопроса:

  • 15 июля Денисова обсудила в Киеве с ее русской коллегой Татьяной Москальковой вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине. Москалькова напомнила о важности разговора между президентами.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ.

Узнать больше:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Украинская правда
Темы: омбудсменморяки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
омбудсмен
Украину до сих пор не допустили к пленным в Венгрии, они фактически в изоляции – Лубинец
Венгрия нарушила международное право, когда приняла от РФ пленных украинцев – Лубинец
Офис омбудсмена знает о 240 случаях изъятия детей у беженцев из Украины в странах ЕС
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: