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Після наступної нормандської зустрічі будуть Путін, Меркель і Макрон – Зеленський

Середа, 17 липня 2019, 20:04
Після наступної нормандської зустрічі будуть Путін, Меркель і Макрон – Зеленський

Джерело: відео на YouTube-каналі "Зе!Президент"

Президент Володимир Зеленський сподівається, що через одну зустріч у "нормандському форматі" зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.

Пряма мова: "Нормандський формат не працював два роки. 12 липня була перша зустріч представників. Домовились, що буде ще одна зустріч більш суттєва. І через одну зустріч намагаються зустрітись чотири лідери. Це президент України, я, президент Росії Володимир Путін, Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Я думаю, цим ми приблизимось до дипломатичного вирішення цього питання".

Історія питання:

  • На спільній прес-конференції Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона останній зазначав, що передумовою для зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" є виконання Україною і Росією зобов'язань за Мінськими угодами про звільнення військовополонених і припинення вогню на Донбасі.
  • Росія, зі свого боку, в обранні нового президента України вбачала надію на "реанімацію" нормандського формату. Зокрема про це йшлося в розмові президента РФ Володимира Путіна з Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель на саміті G20 в Осаці.
  • 28 червня речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що в осяжній перспективі помічники глав держав зберуться, щоб подивитися, чи є підґрунтя, необхідне для зустрічі в верхах.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДонбасПутінМеркельнормандський формат
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