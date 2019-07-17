После следующей нормандской встречи будет Путин, Меркель и Макрон – Зеленский

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Среда, 17 июля 2019, 20:04

Источник: видео на YouTube-канале "Зе! Президент"

Президент Владимир Зеленский надеется, что через одну встречу в "нормандском формате" встретятся уже сами лидеры Украины, Германии, Франции и России.

Прямая речь: "Нормандский формат не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча более существенная. И через одну встречу пытаются встретиться четыре лидера. Это президент Украины, я, президент России Владимир Путин, Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Я думаю, так мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса".

Украинская правда

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