После следующей нормандской встречи будет Путин, Меркель и Макрон – Зеленский

Источник: видео на YouTube-канале "Зе! Президент"

Президент Владимир Зеленский надеется, что через одну встречу в "нормандском формате" встретятся уже сами лидеры Украины, Германии, Франции и России.

Прямая речь: "Нормандский формат не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча более существенная. И через одну встречу пытаются встретиться четыре лидера. Это президент Украины, я, президент России Владимир Путин, Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Я думаю, так мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса".

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