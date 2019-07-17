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После следующей нормандской встречи будет Путин, Меркель и Макрон – Зеленский

Среда, 17 июля 2019, 20:04
После следующей нормандской встречи будет Путин, Меркель и Макрон – Зеленский

Источник: видео на YouTube-канале "Зе! Президент"

Президент Владимир Зеленский надеется, что через одну встречу в "нормандском формате" встретятся уже сами лидеры Украины, Германии, Франции и России.

Прямая речь: "Нормандский формат не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча более существенная. И через одну встречу пытаются встретиться четыре лидера. Это президент Украины, я, президент России Владимир Путин, Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Я думаю, так мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса".

История вопроса:

  • На совместной пресс-конференции Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона последний отмечал, что предпосылкой для встречи лидеров стран "нормандской четверки" является выполнение Украиной и Россией обязательств по Минским соглашениям об освобождении военнопленных и прекращении огня на Донбассе.
  • Россия, со своей стороны, в избрании нового президента Украины видела надежду на "реанимацию" нормандского формата. В частности, об этом шла речь в разговоре президента РФ Владимира Путина с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель на саммите G20 в Осаке.
  • 28 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли основания для встречи в верхах.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассПутинМеркельнормандский формат
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