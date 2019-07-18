Волкер: Продовження арешту морякам — це спроба тиску на Зеленського перед виборами

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Четвер, 18 липня 2019, 00:22

Продовження арешту моряків, а також рішення про спрощення процедури видачі російських паспортів мешканцям Донецької та Луганської областей — це спроба Кремля тиснути на Володимира Зеленського перед парламентськими виборами.

Про це заявив Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Голосу Америки.

"Затримання моряків було незаконним з самого початку, і вони мали бути звільнені одразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути до сімей якомога швидше. Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам, - сказав він.

"Але я не думаю, що це спрацює. Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", — додав Волкер.

Нагадаємо:

  • Після першої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним активізувалися розмови навколо можливого обміну українських військовополонених моряків.
  • Відбулося кілька зустрічей омбудсменів України та РФ, в рамках яких сторони обмінялися списками утримуваних осіб.
  • 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.
  • Водночас 17 липня прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не веде переговори з Україною про обмін.
  • Російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя, в листопаді 2018 року.
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • Міжнародний трибунал з морського права ("ITLOS") наказав негайно і безумовно звільнити три українські військово-морські судна та 24 членів їхніх екіпажів, але РФ відмовилась це зробити.

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Теми: моряки Росія Зеленський вибори


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