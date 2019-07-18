Волкер: Продолжение ареста морякам - это попытка давления на Зеленского перед выборами

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Четверг, 18 июля 2019, 00:22

Продолжение ареста моряков, а также решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей - это попытка Кремля давить на Владимира Зеленского перед парламентскими выборами.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Голосу Америки.

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны были быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам, - сказал он.

"Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", - добавил Волкер.

Напомним:

  • После первого телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным активизировались разговоры вокруг возможного обмена украинских военнопленных моряков.
  • Состоялось несколько встреч омбудсменов Украины и РФ, в рамках которых стороны обменялись списками удерживаемых лиц.
  • 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
  • В то же время 17 июля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет переговоры с Украиной об обмене.
  • Российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь, в ноябре 2018 года.
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Международный трибунал по морскому праву ("ITLOS") приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей, но РФ отказалась это сделать.

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Темы: моряки Росcия Зеленский виборы


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