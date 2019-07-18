Волкер: Продолжение ареста морякам - это попытка давления на Зеленского перед выборами
Продолжение ареста моряков, а также решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей - это попытка Кремля давить на Владимира Зеленского перед парламентскими выборами.
Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Голосу Америки.
"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны были быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам, - сказал он.
"Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", - добавил Волкер.
Напомним:
- После первого телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным активизировались разговоры вокруг возможного обмена украинских военнопленных моряков.
- Состоялось несколько встреч омбудсменов Украины и РФ, в рамках которых стороны обменялись списками удерживаемых лиц.
- 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
- В то же время 17 июля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет переговоры с Украиной об обмене.
- Российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь, в ноябре 2018 года.
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- Международный трибунал по морскому праву ("ITLOS") приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей, но РФ отказалась это сделать.
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