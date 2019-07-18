Волкер: Продолжение ареста морякам - это попытка давления на Зеленского перед выборами

Продолжение ареста моряков, а также решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей - это попытка Кремля давить на Владимира Зеленского перед парламентскими выборами.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Голосу Америки.

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны были быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам, - сказал он.

"Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", - добавил Волкер.

Напомним: