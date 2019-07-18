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Кремль прокоментував можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Четвер, 18 липня 2019, 13:46

Кремль очікує виборів до Верховної Ради України, а поки про зустріч президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна не йдеться.

Про це заявив 18 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС.

"Ні, поки про це не йдеться. Поки важливо дочекатися, коли в Україні пройдуть вибори (до Верховної Ради). І без нальоту передвиборного електорального ажіотажу можна буде серйозно вирішувати серйозні проблеми", - сказав він, відповідаючи на питання, чи можлива особиста зустріч двох лідерів.

Нагадаємо:

  • 8 липня Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську і говорити безпосередньо, за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. За словами Пєскова, ініціатором розмови була українська сторона.
  • Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.
  • 17 липня Зеленський заявив, що через одну зустріч у "нормандському форматі" можуть зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.
  • 18 липня у Мінську домовилась із представниками бойовиків про обмін 69 українських заручників на 208 осіб, які перебувають у закладах української пенітенціарної системи.
  • Також у Мінську вперше домовилися про безстрокове припинення будь-якого вогню на Донбасі з 21 липня.
  • Припинення вогню та обмін утримуваними - головні передумови зустрічі лідерів країн у "нормандському форматі".

Теми: РосіяУкраїнаЗеленськийПутін
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