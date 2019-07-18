Кремль прокоментував можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Кремль очікує виборів до Верховної Ради України, а поки про зустріч президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна не йдеться.

Про це заявив 18 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС.

"Ні, поки про це не йдеться. Поки важливо дочекатися, коли в Україні пройдуть вибори (до Верховної Ради). І без нальоту передвиборного електорального ажіотажу можна буде серйозно вирішувати серйозні проблеми", - сказав він, відповідаючи на питання, чи можлива особиста зустріч двох лідерів.

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