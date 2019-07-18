Кремль прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина

Кремль ожидает выборов в Верховную Раду Украины, а пока речи о встрече президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина речи не идет.

Об этом заявил 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС.

"Нет, пока об этом речи не идет. Пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы (в Верховную Раду). И без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли личная встреча двух лидеров.

Напомним: