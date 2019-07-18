Кремль прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина
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Четверг, 18 июля 2019, 13:46
Кремль ожидает выборов в Верховную Раду Украины, а пока речи о встрече президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина речи не идет.
Об этом заявил 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС.
"Нет, пока об этом речи не идет. Пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы (в Верховную Раду). И без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли личная встреча двух лидеров.
Напомним:
- 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговорыс Путиным. По словам Пескова, инициатором беседы выступила украинская сторона.
- Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.
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