Кононенко на звинувачення Мосійчука: "Маячня"

Народний депутат Ігор Кононенко спростовує заяву екс-радикала Ігоря Мосійчука, нібито він технічний кандидат Кононенка.

Про це Кононенко розповів в коментарі "Українській правді".

"Мосійчук наговорив маячні. Розумієте, це ж знаково, коли депутат корупціонер, який не сидить через те, що ВР порушила регламент, підтримує представника нової влади. Взагалі я вважаю, що підтримка Мосійчука дискредитує нову владу", - сказав Кононенко.

Мосійчук балотується у парламент на тому ж окрузі, що і Кононенко - 94 виборчий округ, що у Київській області.

Раніше екс-радикал заявив, що йому пропонували бути технічним кандидатом Кононенка, але він знімається з виборів у Верховну Раду. Мосійчуку нібито пропонували 20-30 тисяч доларів.

Водночас, за законом "Про вибори народних депутатів" Мосійчук мав би написати письмову заяву про відмову балотуватися за 12 днів до дня голосування.

За словами Мосійчука, Кононенко, п’ятий президент Петро Порошенко, прем’єр Володимир Гройсман, екс-генпрокурор Віктор Шокін причетні до сфабрикованої справи проти нього і зараз проти них порушено кримінальне провадження.

Колишній радикал натякнув, що прийняв пропозицію нібито представників Кононенка, бо вирішив "повернути борги".

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