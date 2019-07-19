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Кононенко на звинувачення Мосійчука: "Маячня"

П'ятниця, 19 липня 2019, 14:56

Народний депутат Ігор Кононенко спростовує заяву екс-радикала Ігоря Мосійчука, нібито він технічний кандидат Кононенка.

Про це Кононенко розповів в коментарі "Українській правді".

"Мосійчук наговорив маячні. Розумієте, це ж знаково, коли депутат корупціонер, який не сидить через те, що ВР порушила регламент, підтримує представника нової влади. Взагалі я вважаю, що підтримка Мосійчука дискредитує нову владу", - сказав Кононенко.

Мосійчук балотується у парламент на тому ж окрузі, що і Кононенко - 94 виборчий округ, що у Київській області.

Раніше екс-радикал заявив, що йому пропонували бути технічним кандидатом Кононенка, але він знімається з виборів у Верховну Раду. Мосійчуку нібито пропонували 20-30 тисяч доларів.

Водночас, за законом "Про вибори народних депутатів" Мосійчук мав би написати письмову заяву про відмову балотуватися за 12 днів до дня голосування.

За словами Мосійчука, Кононенко, п’ятий президент Петро Порошенко, прем’єр Володимир Гройсман, екс-генпрокурор Віктор Шокін причетні до сфабрикованої справи проти нього і зараз проти них порушено кримінальне провадження.

Колишній радикал натякнув, що прийняв пропозицію нібито представників Кононенка, бо вирішив "повернути борги".

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Нагадаємо: 

  • Ігор Кононенко - народний депутат, займав посаду першого заступника голови фракції БПП, соратник Петра Порошенка.
  • В кінці травня народний депутат Ігор Кононенко заявив, що полишає партійні посади в політсилі екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", бо хоче поступитися місцем молодим партійцям.
  • Раніше Мосійчук у суді намагався усунути в.о міністра охорони здоров'я Уляну Супрун, заборонити проводити "КиївПрайд".
  • Також екс-радикала помічали у стані сп'яніння в ефірі одного з телеканалів, за його словами, він прийняв ліки. 
  • Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня. Чергові мали відбутися 27 жовтня.

Роман Кравець, Альона Мазуренко УП

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Теми: МосійчукКононенкоВерховна Радавибори
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