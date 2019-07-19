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Кононенко на обвинение Мосийчука: "Бред"

Пятница, 19 июля 2019, 14:56

Народный депутат Игорь Кононенко опровергает заявление экс-радикала Игоря Мосийчука, будто он технический кандидат Кононенко.

Об этом Кононенко рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Мосийчук наговорил бреда. Понимаете, это же знаково, когда депутат коррупционер, который не сидит из-за того, что ВР нарушила регламент, поддерживает представителя новой власти. Вообще я считаю, что поддержка Мосийчука дискредитирует новую власть", - сказал Кононенко.

Мосийчук баллотируется в парламент на том же округе, что и Кононенко – 94 избирательный округ, в Киевской области.

Ранее экс-радикал заявил, что ему предлагали быть техническим кандидатом Кононенко, но он снимается с выборов в Верховную Раду. Мосийчуку якобы предлагали 20-30 тысяч долларов.

В то же время, по закону "О выборах народных депутатов" Мосийчук должен был написать письменное заявление об отказе баллотироваться за 12 дней до дня голосования.

По словам Мосийчука, Кононенко, пятый президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, экс-генпрокурор Виктор Шокин имеют отношение к сфабрикованному делу против него и сейчас против них возбуждено уголовное производство.

Бывший радикал намекнул, что принял предложение якобы представителей Кононенко, потому что решил "вернуть долги".

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Напомним:

  • Игорь Кононенко - народный депутат, занимал должность первого заместителя председателя фракции БПП, соратник Петра Порошенко.
  • В конце мая народный депутат Игорь Кононенко заявил, что оставляет партийные должности в политсиле экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", потому что хочет уступить место молодым партийцам.
  • Ранее Мосийчук в суде пытался устранить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, запретить проводить "КиевПрайд".
  • Также экс-радикала замечали в состоянии опьянения в эфире одного из телеканалов, по его словам, он принял лекарство.
  • Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля. Очередные должны были состояться 27 октября.

Роман Кравец, Алена Мазуренко, УП

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Темы: МосийчукКононенкоВерховная Радавиборы
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