Кононенко на обвинение Мосийчука: "Бред"

Народный депутат Игорь Кононенко опровергает заявление экс-радикала Игоря Мосийчука, будто он технический кандидат Кононенко.

Об этом Кононенко рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Мосийчук наговорил бреда. Понимаете, это же знаково, когда депутат коррупционер, который не сидит из-за того, что ВР нарушила регламент, поддерживает представителя новой власти. Вообще я считаю, что поддержка Мосийчука дискредитирует новую власть", - сказал Кононенко.

Мосийчук баллотируется в парламент на том же округе, что и Кононенко – 94 избирательный округ, в Киевской области.

Ранее экс-радикал заявил, что ему предлагали быть техническим кандидатом Кононенко, но он снимается с выборов в Верховную Раду. Мосийчуку якобы предлагали 20-30 тысяч долларов.

В то же время, по закону "О выборах народных депутатов" Мосийчук должен был написать письменное заявление об отказе баллотироваться за 12 дней до дня голосования.

По словам Мосийчука, Кононенко, пятый президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, экс-генпрокурор Виктор Шокин имеют отношение к сфабрикованному делу против него и сейчас против них возбуждено уголовное производство.

Бывший радикал намекнул, что принял предложение якобы представителей Кононенко, потому что решил "вернуть долги".

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Напомним: