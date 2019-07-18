Мосійчук каже, що знявся з виборів і був технічним кандидатом Кононенка

Народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що йому пропонували бути технічним кандидатом Ігоря Кононенка на 94 виборчому окрузі, але він знімається з виборів у Верховну Раду.

Про це він написав у Facebook.

"Я вирішив зняти свою кандидатуру з виборів на 94 виборчому окрузі на дострокових виборах народних депутатів", - сказав він на опублікованому відео.

Відзначимо, що виборчі бюлетені уже надрукували з прізвищем Мосійчука і за законом "Про вибори народних депутатів" він уже не може зняти своєї кандидатури.

За ч.5 ст. 61 ЦВК може "прийняти рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати в разі: звернення кандидата у депутати не пізніш як за 12 днів до дня голосування із письмовою заявою про відмову балотуватися".

За словами Мосійчука, рішення він прийняв через кілька факторів. Зокрема, він заявив, що взагалі не збирався приймати участь у виборах на 94 окрузі.

"Трапилося так, що на мене вийшли мешканці Василькова, люди, яких я знаю не один рік, і запропонували висунутися на виборах технічним кандидатом Ігоря Кононенка", - сказав Мосійчук.

Нардеп натякнув, що після цієї пропозиції вирішив "повернути борги" Кононенку і покарати його.

Мосійчук заявив, що після цього вийшов на медійника олігарха Ігоря Коломойського Олександра Дубінського, який також йде в Раду на окрузі Кононенка.

Зокрема, Мосійчук називає ім’я Ірини Наконечної, яка нібито від імені Кононенка пропонувала йому ряд дій спрямованих на дискредитацію телеканалу Коломойського "1+1" та Дубінського.

Мосійчук також розповідає, що внесок для реєстрації кандидатом у нардепи за нього також сплатила Наконечна.

Нардеп каже, що на початку липня на нього вийшов головний свідок у справі Геннадія Корбана – Валентин Манько. Він розповідає, що тричі з ним зустрічався і "намагався довести злочинну змову і спробу підкупу депутата".

Мосійчук стверджує, що Манько запропонував йому 20 тисяч доларів, щоб той знявся з виборів.

"Бери 20 тисяч, ми ще можемо 10 дати, бери свою молоду дружину і їдь на два тижні кудись відпочивати", - цитує Мосійчук нібито Манька.

Екс-радикал вважає, що його намагалися залякати, щоб він "не кошмарив" Кононенку вибори і написав ряд заяв до Нацполіції про спробу впливу і підкупу.

Нардеп розповів, що після виходу з радикальної партії Олега Ляшка збирався йти в Раду на своїй рідній Полтавщині, але РПЛ виставила на одному з округів Віталія Калісніченка, а на 148 окрузі Ігоря Лінчевського і він вирішив не приймати участь у виборах взагалі і, таким чином, звільнити місце їм.

За словами Мосійчука, Кононенко, п’ятий президент Петро Порошенко, прем’єр Володимир Гройсман, екс-генпрокурор Віктор Шокін причетні до сфабрикованої справи проти нього і зараз проти них порушено кримінальне провадження.

У доказ своїх слів Мосійчук посилається на переписку нібито Кононенка і нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Читайте також: Універсальний солдат президента. Як Ігор Кононенко виріс із бізнесмена в сірі кардинали

Нагадаємо: