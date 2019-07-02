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На прифронтовій шахті гірники відмовляються підніматися на поверхню

Вівторок, 2 липня 2019, 10:14

На шахті "Горська" ДП "Первомайськвугілля" 6 гірників відмовляються підніматися на поверхню, протестуючи проти відключення шахти від електроенергії.

Про це повідомив у Facebook представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

"У шахті на горизонті (глибині) 700 м перебувають 6 гірників, люди відмовляються виїжджати на поверхню і таким чином висловлюють протест у зв'язку з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій", - зазначив він.

Спроба відключення шахти від електроенергії була в понеділок, після чого люди відмовилися виїжджати на поверхню, повідомив Лисянський.

За його словами, на шахті введений в дію план ліквідації аварії, також чергує воєнізований гірничорятувальний загін, електроенергія на даний момент є.

Стан здоров'я протестуючих гірників задовільний, з ними постійно перебуває медсестра.

У телефонній розмові профспілковий лідер Віктор Видиш повідомив, що вимога гірників - надання гарантій про невідключення електроенергії на підприємстві.

Представник омбудсмена зазначив, що звернення шахтарів зафіксовано і передано до центрального апарату.

Шахта розташована в Луганській області у 10 км від лінії фронту.

Українська правда
Теми: шахтиЛуганська область
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