ВРП відкрила справу щодо судді, яка зупинила ліцензію SkyUp

Джерело: Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка раніше винесла ухвалу про тимчасове припинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp.

Деталі: Перша Дисциплінарна палата ВРП отримала скарги від адвоката авіакомпанії SkyUp Дмитра Толкачова та народного депутата Антона Геращенка.

За результатами перевірки Перша Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що відомості, викладені у скаргах, можуть свідчити про наявність у діях судді ознак дисциплінарного проступку, передбаченого статтею 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що призвело до порушення правил щодо юрисдикції, умисне або внаслідок грубої недбалості допущення порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків)



У ВПР вважають, що суддя Олена Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення ліцензії SkyUp на право перевезення пасажирів – "фактично зупинила господарську діяльність авіакомпанії, що є втручанням в діяльність товариства", а під час вирішення питання щодо наявності чи відсутності підстав для забезпечення позову "взяла до уваги лише думку позивача, проігнорувавши інтереси відповідача та інших користувачів, пасажирів".

Що було раніше: Литвиненко подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, яку мали розглянути 18 липня. Під час засідання з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

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