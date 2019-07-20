ВСП открыл дело в отношении судьи, которая остановила лицензию SkyUp

Источник: Высший совет правосудия

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которое ранее вынесла постановление о временном прекращении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp.

Детали: Первая Дисциплинарная палата ВСП получила жалобы от адвоката авиакомпании SkyUp Дмитрия Толкачева и народного депутата Антона Геращенко.

По результатам проверки Первая Дисциплинарная палата ВРП пришла к выводу, что сведения, изложенные в жалобах, могут свидетельствовать о наличии в действиях судьи признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного статьей 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (Существенное нарушение норм процессуального права при осуществлении правосудия , что привело к нарушению правил юрисдикции, умышленное или вследствие грубой небрежности допущенние нарушения прав человека и основных свобод или другое грубое нарушение закона, что привело к существенным негативным последствиям)

В ВСП считают, что судья Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp на право перевозки пассажиров - "фактически остановила хозяйственную деятельность авиакомпании, является вмешательством в деятельность общества", а при решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для обеспечения иска "приняла во внимание лишь мнение истца, проигнорировав интересы ответчика и других пользователей, пассажиров".

Что было раньше: Литвиненко подала в Высший совет правосудия заявление об отставке, которое должны были рассмотреть 18 июля. Во время заседания выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля

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