Верховний Суд дозволив ЦВК відмовити Онищенку в реєстрації

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив апеляцію ЦВК на рішення Шостого адмінсуду Києва, який зобов'язав комісію зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом у депутати.

Про це йдеться у заяві ЦВК.

"Рішенням Верховного Суду від 21 липня задоволено апеляційну скаргу ЦВК, яку Комісія подала на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким ЦВК було зобовʼязано зареєструвати Онищенка О.Р. кандидатом в народні депутати на окрузі № 93", - йдеться у повідомленні ЦВК.

У Комісії додали, що Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко, а саме навчання за кордоном, та які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення.

У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.

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