Верховний Суд дозволив ЦВК відмовити Онищенку в реєстрації
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив апеляцію ЦВК на рішення Шостого адмінсуду Києва, який зобов'язав комісію зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом у депутати.
Про це йдеться у заяві ЦВК.
"Рішенням Верховного Суду від 21 липня задоволено апеляційну скаргу ЦВК, яку Комісія подала на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким ЦВК було зобовʼязано зареєструвати Онищенка О.Р. кандидатом в народні депутати на окрузі № 93", - йдеться у повідомленні ЦВК.
У Комісії додали, що Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко, а саме навчання за кордоном, та які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення.
У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.
Нагадаємо:
- Нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, заявив, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93-му округу в Київській області.
- 15 червня ЦВК відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи, оскільки протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.
- Онищенко подав до суду на рішення ЦВК, і 21 червня Шостий апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом.
- 25 червня ЦВК повторно відмовила Онищенку.
- 17 липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом до Верховної Ради депутата-втікача Олександра Онищенка.
- Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.