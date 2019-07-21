Верховний Суд дозволив ЦВК відмовити Онищенку в реєстрації

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Неділя, 21 липня 2019, 05:05

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив апеляцію ЦВК на рішення Шостого адмінсуду Києва, який зобов'язав комісію зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом у депутати.

Про це йдеться у заяві ЦВК.

"Рішенням Верховного Суду від 21 липня задоволено апеляційну скаргу ЦВК, яку Комісія подала на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким ЦВК було зобовʼязано зареєструвати Онищенка О.Р. кандидатом в народні депутати на окрузі № 93", - йдеться у повідомленні ЦВК.

У Комісії додали, що Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко, а саме навчання за кордоном, та які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення.

У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.

Нагадаємо:

  • Нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, заявив, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93-му округу в Київській області.
  • 15 червня ЦВК відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи, оскільки протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.
  • Онищенко подав до суду на рішення ЦВК, і 21 червня Шостий апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом.
  • 25 червня ЦВК повторно відмовила Онищенку.
  • 17 липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом до Верховної Ради депутата-втікача Олександра Онищенка.
  • Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.

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Теми: ЦВК


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