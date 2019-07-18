Суд вирішив пустити Онищенка на вибори, бо він "навчався у кінній школі"

Джерело: "Слідство.Інфо"

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом до Верховної Ради депутата-втікача Олександра Онищенка.

З рішення суду: "Згідно з листом ТОВ "Конюшня Бутенко О.", остання направила Онищенка за кордон на навчання до Школи верхової їзди "Середземний кінний тур Оліва Нова" (Іспанія). Відповідно до довідки від 5 липня 2019 року, Онищенко Олександр Романович у період з 1 червня 2016 по теперішній час проходив і проходить навчання".

"Визнати протиправною та скасувати постанову Центральної виборчої комісії… якою відмовлено в реєстрації кандидата в народні депутати України Онищенка Олександра Романовича".

"Зобов’язати Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидата в народні депутати України Онищенка Олександра Романовича".

Деталі: Таким чином, суд скасував своє рішення від 1 липня, яким відмовив Онищенку у задоволені позову.

Підставою для допуску депутата-втікача до виборів стало те, що він нібито навчався верхової їзди в Іспанії.

Це визнали достатнім доказом того, що Онищенко був поза межами України з поважних причин.

Суд зобов’язав ЦВК внести його до виборчого бюлетеня як мажоритарника на 93-му окрузі на Київщині.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

ЦВК має два дні, щоб оскаржити його до Верховного суду.

"Українська правда" звернулась по коментар до ЦВК, Онищенка та його адвоката. У прес-службі Центрвиборчкому наразі не змогли повідомити, чи оскаржать рішення суду. Сам нардеп відмовився коментувати, його представник пообіцяв пояснити рішення пізніше.

Що було раніше: 5 липня Верховний Суд повторно визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації нардепа Олександра Онищенка кандидатом на виборах до Верховної Ради.

Історія питання: