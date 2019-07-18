Суд вирішив пустити Онищенка на вибори, бо він "навчався у кінній школі"
Джерело: "Слідство.Інфо"
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом до Верховної Ради депутата-втікача Олександра Онищенка.
З рішення суду: "Згідно з листом ТОВ "Конюшня Бутенко О.", остання направила Онищенка за кордон на навчання до Школи верхової їзди "Середземний кінний тур Оліва Нова" (Іспанія). Відповідно до довідки від 5 липня 2019 року, Онищенко Олександр Романович у період з 1 червня 2016 по теперішній час проходив і проходить навчання".
"Визнати протиправною та скасувати постанову Центральної виборчої комісії… якою відмовлено в реєстрації кандидата в народні депутати України Онищенка Олександра Романовича".
"Зобов’язати Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидата в народні депутати України Онищенка Олександра Романовича".
Деталі: Таким чином, суд скасував своє рішення від 1 липня, яким відмовив Онищенку у задоволені позову.
Підставою для допуску депутата-втікача до виборів стало те, що він нібито навчався верхової їзди в Іспанії.
Це визнали достатнім доказом того, що Онищенко був поза межами України з поважних причин.
Суд зобов’язав ЦВК внести його до виборчого бюлетеня як мажоритарника на 93-му окрузі на Київщині.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
ЦВК має два дні, щоб оскаржити його до Верховного суду.
"Українська правда" звернулась по коментар до ЦВК, Онищенка та його адвоката. У прес-службі Центрвиборчкому наразі не змогли повідомити, чи оскаржать рішення суду. Сам нардеп відмовився коментувати, його представник пообіцяв пояснити рішення пізніше.
Що було раніше: 5 липня Верховний Суд повторно визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації нардепа Олександра Онищенка кандидатом на виборах до Верховної Ради.
Історія питання:
- Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
- Нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, заявив, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93-му округу в Київській області.
- 15 червня ЦВК відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи, оскільки протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.
- Онищенко подав до суду на рішення ЦВК, і 21 червня Шостий апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом.
- Рішення на користь Онищенка було ухвалено на підставі поданих ним документів про те, що з 2016 року й по теперішній час Онищенко "перебуває поза межами держави, бо представляв Україну на змаганнях із кінного спорту у статусі вершника".
- У свою чергу міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що Мінмолоді та спорту України з серпня 2016 і до теперішнього часу не направляло і не фінансувало участь нардепа-втікача Олександра Онищенка у міжнародних змаганнях, і він не входить до основного або резервного складу Національної збірної команди України з кінного спорту.
- 25 червня ЦВК повторно відмовила Онищенку.