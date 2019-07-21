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Верховный Суд разрешил ЦИК отказать Онищенко в регистрации

Воскресенье, 21 июля 2019, 05:05
Верховный Суд разрешил ЦИК отказать Онищенко в регистрации

Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил апелляцию ЦИК на решение Шестого админсуда Киева, который обязал комиссию зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в депутаты.

Об этом говорится в заявлении ЦИК.

"Решением Верховного Суда от 21 июля удовлетворена апелляционная жалоба ЦИК, которую Комиссия подала на решение Шестого апелляционного административного суда, которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в округе № 93 ", - говорится в сообщении ЦИК.

В Комиссии добавили, что Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко, а именно обучение за рубежом, и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимся, существовали на момент принятия судебного решения.

В своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.

Напомним:

  • Нардеп Александр Онищенко, бежавший из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
  • 15 июня ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.
  • Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом.
  • 25 июня ЦИК повторно отказала Онищенко.
  • 17 июля Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в Верховную Раду депутата-беглеца Александра Онищенко.
  • Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.



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Темы: ЦИК
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