Зеленський сподівається на взаєморозуміння з Путіним

Після оголошення перших даних екзит-пол дострокових парламентських виборів в Україні президент Володимир Зеленський висловив надію на діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише DW.

"Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, бо мені це здалося протягом цього дзвінка", - сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу у виборчому штабі, відповідаючи на питання журналістів про телефонні переговори з президентом РФ Путіним.

Зеленський підтвердив, що обговорив з Путіним питання, в цілому пов'язані з обміном полонених і заарештованих. Президент України підкреслив, що країна не виходить ні з Мінських домовленостей, ні з "нормандського формату" переговорів про мирне врегулювання конфлікту на сході України.

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