Зеленський сподівається на взаєморозуміння з Путіним
Понеділок, 22 липня 2019, 01:04
Після оголошення перших даних екзит-пол дострокових парламентських виборів в Україні президент Володимир Зеленський висловив надію на діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це пише DW.
"Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, бо мені це здалося протягом цього дзвінка", - сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу у виборчому штабі, відповідаючи на питання журналістів про телефонні переговори з президентом РФ Путіним.
Зеленський підтвердив, що обговорив з Путіним питання, в цілому пов'язані з обміном полонених і заарештованих. Президент України підкреслив, що країна не виходить ні з Мінських домовленостей, ні з "нормандського формату" переговорів про мирне врегулювання конфлікту на сході України.
Нагадуємо:
- 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним.
- 21 липня після оголошення перших даних екзит-пол дострокових парламентських виборів в Україні Зеленський анонсував вирішення питання утримуваних в Росії українських військовополонених моряків найближчим часом, але дату не назвав.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, затриманих у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.
- Зеленський наполягає саме на їх звільненні Росією, а не на обміні.
- 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт до осені всім 24-м військовополоненим українським морякам.