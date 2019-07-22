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Зеленський сподівається на взаєморозуміння з Путіним

Понеділок, 22 липня 2019, 01:04

Після оголошення перших даних екзит-пол дострокових парламентських виборів в Україні президент Володимир Зеленський висловив надію на діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише DW.

"Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, бо мені це здалося протягом цього дзвінка", - сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу у виборчому штабі, відповідаючи на питання журналістів про телефонні переговори з президентом РФ Путіним.

Зеленський підтвердив, що обговорив з Путіним питання, в цілому пов'язані з обміном полонених і заарештованих. Президент України підкреслив, що країна не виходить ні з Мінських домовленостей, ні з "нормандського формату" переговорів про мирне врегулювання конфлікту на сході України.

Нагадуємо:

  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним.
  • 21 липня після оголошення перших даних екзит-пол дострокових парламентських виборів в Україні Зеленський анонсував вирішення питання утримуваних в Росії українських військовополонених моряків найближчим часом, але дату не назвав.
  • Раніше Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, затриманих у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.
  • Зеленський наполягає саме на їх звільненні Росією, а не на обміні.
  • 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт до осені всім 24-м військовополоненим українським морякам.

Теми: морякиПутінЗеленський
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