Зеленский надеется на взаимопонимание с Путиным
После объявления первых данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом пишет DW.
"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в избирательном штабе, отвечая на вопрос журналистов о телефонных переговорах с президентом РФ Путиным.
Зеленский подтвердил, что обсудил с Путиным вопросы, в целом связанные с обменом пленных и арестованных. Президент Украины подчеркнул, что страна не выходит ни из минских договоренностей, ни из "нормандского формата" переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.
Напомним:
- 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным.
- 21 июля после объявления первых данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине Зеленский анонсировал решение вопроса удерживаемых в России украинских военнопленных моряков в ближайшее время, но дату не назвал.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.
- Зеленский настаивает именно на их освобождении Россией, а не на обмене.
- 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест до осени всем 24-м военнопленным украинским морякам.
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