Зеленский надеется на взаимопонимание с Путиным

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Понедельник, 22 июля 2019, 01:04

После объявления первых данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет DW.

"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в избирательном штабе, отвечая на вопрос журналистов о телефонных переговорах с президентом РФ Путиным.

Зеленский подтвердил, что обсудил с Путиным вопросы, в целом связанные с обменом пленных и арестованных. Президент Украины подчеркнул, что страна не выходит ни из минских договоренностей, ни из "нормандского формата" переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

Напомним:

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Темы: моряки Путин Зеленский


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