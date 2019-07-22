Зеленский надеется на взаимопонимание с Путиным

После объявления первых данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет DW.

"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в избирательном штабе, отвечая на вопрос журналистов о телефонных переговорах с президентом РФ Путиным.

Зеленский подтвердил, что обсудил с Путиным вопросы, в целом связанные с обменом пленных и арестованных. Президент Украины подчеркнул, что страна не выходит ни из минских договоренностей, ни из "нормандского формата" переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

Напомним: