Команда Зеленського думає зібрати нову Раду в символічний день
Президент Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання Верховної Ради 9 скликання відбулося на День незалежності України, 24 серпня.
Про це повідомляють джерела "Української правди".
Лідер штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко також сказав журналістам, що є ідея провести засідання парламенту вже в серпні.
"День незалежності – красива, символічна дата", – висловив думку він, цитують "Українські новини".
Крім того, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус не виключає швидкого формування коаліції в новій Верховній Раді.
"Якщо це буде монокоаліція з однією партією, то це буде дуже швидко. Я думаю, за кілька тижнів після виборів буде вже сформована", – сказав він.
"Якщо це буде коаліція, де буде ще одна партія, ще одна фракція, то я теж не думаю, що це будуть дуже довгі переговори, як коли 4-5 різних фракцій створюють коаліцію. А якщо там будуть 2 фракції, то це буде зроблено досить швидко. Я думаю, що до вересня це однозначно буде зроблено. Серпень буде доволі робочий такий місяць", – заявив Герус.
Нагадаємо:
- 21 липня українці обирали нову Верховну Раду (9 скликання). Явка склала 49,84%
- За даними Національного екзит-полу, "Слуга народу" отримала 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, "Батьківщина" – 7,4%, "Голос" – 6,5%.
- За даними екзит-полу на замовлення телеканалу "112 Україна", "Слуга народу" набирає 43,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,5%, "Європейська солідарність" – 8,7%, "Батьківщина" – 8,1%, "Голос" – 6,6%.
- Після оголошення результатів екзит-полів президент Володимир Зеленський заявив, що запрошує лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука до переговорів – зокрема, про посаду прем’єр-міністра.
- Голова штабу "Голосу" Юлія Клименко заявила: "На прем'єр-міністра готові пропонувати, але питання: хто буде формувати уряд. Давайте дочекаємося остаточних результатів, і тоді будемо вести конкретні розмови".