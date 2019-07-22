Команда Зеленського думає зібрати нову Раду в символічний день

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання Верховної Ради 9 скликання відбулося на День незалежності України, 24 серпня.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Лідер штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко також сказав журналістам, що є ідея провести засідання парламенту вже в серпні.

"День незалежності – красива, символічна дата", – висловив думку він, цитують "Українські новини".

Крім того, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус не виключає швидкого формування коаліції в новій Верховній Раді.

"Якщо це буде монокоаліція з однією партією, то це буде дуже швидко. Я думаю, за кілька тижнів після виборів буде вже сформована", – сказав він.

"Якщо це буде коаліція, де буде ще одна партія, ще одна фракція, то я теж не думаю, що це будуть дуже довгі переговори, як коли 4-5 різних фракцій створюють коаліцію. А якщо там будуть 2 фракції, то це буде зроблено досить швидко. Я думаю, що до вересня це однозначно буде зроблено. Серпень буде доволі робочий такий місяць", – заявив Герус.

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