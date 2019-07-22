Команда Зеленського думає зібрати нову Раду в символічний день

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Понеділок, 22 липня 2019, 01:42

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання Верховної Ради 9 скликання відбулося на День незалежності України, 24 серпня.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Лідер штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко також сказав журналістам, що є ідея провести засідання парламенту вже в серпні.

"День незалежності – красива, символічна дата", – висловив думку він, цитують "Українські новини".

Крім того, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус не виключає швидкого формування коаліції в новій Верховній Раді.

"Якщо це буде монокоаліція з однією партією, то це буде дуже швидко. Я думаю, за кілька тижнів після виборів буде вже сформована", – сказав він.

"Якщо це буде коаліція, де буде ще одна партія, ще одна фракція, то я теж не думаю, що це будуть дуже довгі переговори, як коли 4-5 різних фракцій створюють коаліцію. А якщо там будуть 2 фракції, то це буде зроблено досить швидко. Я думаю, що до вересня це однозначно буде зроблено. Серпень буде доволі робочий такий місяць", – заявив Герус.

Нагадаємо:

  • 21 липня українці обирали нову Верховну Раду (9 скликання). Явка склала 49,84%
  • За даними Національного екзит-полу, "Слуга народу" отримала 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, "Батьківщина" – 7,4%, "Голос" – 6,5%.
  • За даними екзит-полу на замовлення телеканалу "112 Україна", "Слуга народу" набирає 43,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,5%, "Європейська солідарність" – 8,7%, "Батьківщина" – 8,1%, "Голос" – 6,6%.
  • Після оголошення результатів екзит-полів президент Володимир Зеленський заявив, що запрошує лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука до переговорів – зокрема, про посаду прем’єр-міністра.
  • Голова штабу "Голосу" Юлія Клименко заявила: "На прем'єр-міністра готові пропонувати, але питання: хто буде формувати уряд. Давайте дочекаємося остаточних результатів, і тоді будемо вести конкретні розмови".

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Теми: Верховна Рада коаліція Слуга народу Зеленський


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